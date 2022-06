Kunde macht rätselhafte Entdeckung bei Edeka - „Kenne ich aus Breaking Bad“

Auffällige Maschine

In einem Edeka-Markt entdeckt ein Kunde ein sehr spezielles Gerät und veröffentlicht es. Die Maschine erinnert an eine bekannte Netflix-Serie.

Hamburg - Zur normalen Ausstattung eines Edeka-Marktes gehört das Gerät, das ein Kunde in einer Filiale der Supermarkt-Kette gefunden hat, sicherlich nicht. Auf Twitter veröffentlichte ein Mann aus Hamburg ein Foto von einer Maschine, die auf den ersten Blick sehr speziell aussieht und Fragen aufwirft - so zum Beispiel, um was es sich dabei überhaupt handelt.

Edeka-Kunde veröffentlicht Foto von eigenartigem Gerät: „Kenne ich aus Breaking Bad“

Darüber war sich für einen kurzen Moment anscheinend auch der Kunde nicht sicher, wie er auf Twitter mitteilt. „Ich habe zuerst gedacht, der Edeka hätte jetzt eine Destille“, kommentiert er das Bild aus der Filiale, das eine große silberne Maschine mit mehreren Glasbehältern, Röhren und einer Art Trichter zeigt. Das Gerät ähnelt in seinem Aufbau somit tatsächlich einer Destille.

Ein anderer User scheint das ähnlich zu sehen: „Kenne ich aus ‚Breaking Bad‘“, kommentiert er den Post - vermutlich als Scherz. Und macht damit eine Anspielung auf die legendäre Netflix-Serie, in der ein Chemielehrer mit seinem ehemaligen Schüler die Droge Crystal Meth in einem alten Wohnwagen kocht.

Ich hab zuerst gedacht, der Edeka hätte jetzt eine Destille, @coffeefefe_ pic.twitter.com/rMVitWBpbt — Doktor Eder (@lu_eder) June 19, 2022

Edeka-Fund ist keine Destille - Kunde klärt Rätsel auf

Nun - dass Edeka plötzlich Destillen anbietet, wäre wohl etwas ganz Neues. Wobei es in Supermärkten immer wieder zu seltsamen oder lustigen Entdeckungen kommt. Doch worum handelt es sich bei dem eigenartigen Gerät dann? Das verrät der Kunde in den Kommentaren, nachdem zwei weitere User planlos gefragt hatten, was das seltsame Teil nun darstelle.

+ Ein Edeka-Kunde macht eine interessante Entdeckung. © Screenshot Twitter @lu_eder

„Eine Kaffeemühle mit Staubabzug und -Abscheider“, erklärt er daraufhin. Eine derartig große Kaffeemühle muss damit etwas für echte Liebhaber sein - oder eben für eine Supermarkt-Filiale, damit man den Kaffee vielleicht gleich dort mahlen kann. Der Nutzen dieser riesigen Mühle in der Filiale wird in den Kommentaren jedoch auch infrage gestellt.

„Warum sollte man gemahlene Kaffeebohnen kaufen?“, fragt sich einer weiterer User. Darauf gab es nur dieses Mal keine Antwort. Für Verwunderung sorgte zuletzt auch der Fund einer Veggie-Fleischwurst, auf der tatsächlich Haltungsbedingungen angegeben wurden. (nz)

