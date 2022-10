Edeka-Kunde macht Ekel-Fund in Chipstüte – es wird gerätselt, was es sein könnte

Was ein Edeka-Kunde in seiner Chipstüte fand, sah nicht wie etwas zum Knabbern aus. © Screenshot Reddit

Ein Edeka-Kunde findet in einer Chipstüte der Eigenmarke „Gut&Günstig“ einen schwarzen Klumpen. Die Reddit-Community rätselt und verspottet die Supermarkt-Kette.

München – Wer nach dem Abendessen noch ein bisschen Appetit hat, greift gerne mal zu Gummibärchen oder Chips. Dies wollte wohl auch ein Reddit-User tun. Als er die Chipstüte öffnete, machte er jedoch einen Fund, der ihm schnell den Spaß an seinem Snack verdarb.

Edeka-Kunde findet undefinierbaren schwarzen Klumpen in seiner Chipstüte

In einer Chipstüte der Edeka-Eigenmarke „Gut&Günstig“ fand der Käufer demnach einen schwarzen Klumpen. Was es genau war, war kaum zu erkennen, weshalb der irritierte Reddit-Nutzer an die Community die Frage stellte: „Was ist diese Ekeligkeit?“ Ein User vermutete in den Kommentaren, dass es sich um einen Gewürzklumpen handele. Dies passiere, wenn die Mehrkopfwaage nicht oft genug geputzt wird. Dieser Antwort pflichten mehrere andere Nutzer bei.

Reddit-Community veräppelt Edeka und deren Eigenmarke

Ein weiterer Nutzer rät dem Geschädigten, ein Foto von dem ekelerregenden Klumpen zu machen und dieses an die Supermarkt-Kette zu schicken. Manche kommentierten den Fund mit Schadenfreude: „Töte es, bevor es Eier legt!“ Andere beschäftigte die Frage, warum der Edeka-Kunde die Chipstüte am unteren Ende geöffnet hat. Auch der Name der Eigenmarke wurde in den Kommentaren aufs Korn genommen. „Ungut&ungünstig“ oder „Schlecht&Teuer“ heißt es beispielsweise. Offiziell bestätigt ist der Fund des Reddit-Users allerdings nicht.

Zu solchen Funde kommt es in Supermärkten oder Discountern immer mal wieder. Bei Edeka vor Ort machte ein Kunde zuletzt beispielsweise an der Wursttheke eine eklige Entdeckung. Eine Kaufland-Kundin war ebenfalls entgeistert, als sie die dort gekauften Brötchen zu Hause auspackte. (jg)