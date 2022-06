Edeka: Einkaufszettel erinnert Kundin an legendäres Zitat einer Königin

Von: Vinzent Fischer

Skurriler Fund in einer Edeka-Filiale: Ein weggeworfener Einkaufszettel weckt bei einer Kundin Erinnerungen an eine französische Königin.

Berlin - Für viele Menschen sind Einkaufszettel unerlässlich. Sie sind wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit, im oft hektischen Lebensalltag die Übersicht zu bewahren und sicherzustellen, dass alle benötigten Lebensmittel eingekauft werden. So weit, so gut. Doch jetzt hat eine Edeka-Kundin einen interessanten Vergleich gezogen. Ein Einkaufszettel im Abfall erinnerte sie gar an Frankreichs frühere Königin Marie Antoinette († 1793).

Edeka: „Kuchen, Essen, Brötchen“ - Einkaufszettel erinnert an Marie Antoinette

„Kuchen, Essen, Brötchen“, steht auf dem Papier geschrieben. Bei Twitter teilte die Kundin das Foto und kommentierte dazu: „Der Einkaufszettel von Marie Antoinette ist wieder aufgetaucht.“ In einer Filiale im Berliner Stadtteil Halensee habe sie den Zettel entdeckt. Dabei bezieht sie auf eine Anekdote um die frühere französische Königin.

Die Rückkehr von Marie Antoinette? Eine Edeka-Kundin zieht diesen Vergleich, als sie einen Einkaufszettel findet. © Screenshot/Twitter/@MichaeleMaria

Frankreich im 18. Jahrhundert: Das Land steht kurz vor der Französischen Revolution, die in ganz Europa für weitreichende Veränderungen sorgen wird. Besonders der herrschende Adel steht im Kreuzfeuer der Kritik. Auf Kosten der kleinen Leute sollen sich die Reichen Luxus um Luxus gönnen. Viele Menschen dagegen leben in Armut und können sich nicht einmal mehr Brot leisten. „Wenn sie kein Brot haben, dann sollen sie Kuchen essen“, soll Marie Antoinette daraufhin entgegnet haben.

Legendäres Zitat stammt nicht von Marie Antoinette - Was will der Edeka-Kunde einkaufen?

Früh konnte zwar nachgewiesen werden, dass das Zitat aus einem Werk Jean-Jacques Rousseaus stammt, das bereits vor der Thronbesteigung Marie Antoinettes veröffentlicht wurde. Doch bis heute verbindet es viele mit der in Österreich geborenen Adeligen. Es steht sinnbildlich für die Arroganz, die Marie Antoinette von den Revolutionären seinerzeit vorgeworfen wurde.

Ob der Urheber des Einkaufszettels wirklich die Absicht hatte, Assoziationen mit Marie Antoinette zu wecken, ist nicht bekannt. Ungeachtet dessen ist die Aufschrift, anders als normal üblich, doch ziemlich wage. Denn unter den Begriff „Essen“ fallen womöglich viele Dinge im Sortiment von Edeka. So etwa auch diese Veggie-Fleischwurst mit irritierender Kennzeichnung. (vfi)