Ekel-Wurst bei Edeka: „Da vergeht der Hunger beim alleinigen Vorbeigehen“

Im Supermarkt findet sich eine Vielzahl von frischen Lebensmitteln. Dass dies jedoch auch anders laufen kann, zeigte ein Kunde auf Facebook.

München - Supermärkte und Discounter werben mit frischen Lebensmitteln. Penny hat sogar eine „Frischegarantie“ eingeführt, bei der Lebensmittel in regelmäßigen Abständen auf ihre Frische kontrolliert werden. Der Discounter zeigte allerdings auch, dass dies nicht immer gewährleistet werden kann. Auch ein Edeka-Kunde konnte kaum glauben, was er in der Wursttheke vorfand. Denn mit frisch hatte dies nichts mehr zu tun, wie er auf Facebook teilte. Edeka meldete sich zu Wort.

Edeka-Wurst ekelt Kunden: „Da vergeht der Hunger beim Vorbeigehen“

Dass hier nichts mehr frisch ist, sieht man sofort. Dunkle Flecken an den Rändern der Wurst deuten darauf hin, dass diese schon etwas länger in der Theke liegen muss. Einen Kunden schockierte das offenbar und so postete er Bilder der Wurst auf Facebook. Zu dem Beitrag schrieb er: „Gestern in einem Edeka-Markt. Da vergeht der Hunger beim alleinigen Vorbeigehen. Werbung ist das eine, aber diese dann in jeder Filiale umzusetzen das andere.“ Edeka wirbt mit dem Slogan: „Wir lieben Lebensmittel.“

Ekel-Wurst im Edeka: Supermarkt antwortet auf den Post

Der Supermarkt reagierte auf die Beschwerde. „Danke für deinen Hinweis“, schrieb der Edeka-Account. Außerdem fragte er, ob der Kunde die Mitarbeiter in der betroffenen Filiale auf das Problem angesprochen hat. „Das ist immer am besten, damit die Kolleg:innen dort sich direkt darum kümmern können, solche Ware auszusortieren“, begründete Edeka die Frage. Dennoch will der Markt sein Feedback weiterleiten, wenn der Kunde die betroffene Filiale verrät.

