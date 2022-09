Thunfisch-Steaks unterschiedlich groß verpackt — „Edeka, könnt ihr das erklären?“

Von: Christina Denk

Teilen

Zwei Thunfisch-Steaks haben auf Facebook für Verwirrung gesorgt. Die Packungen haben einen deutlichen Größenunterschied. Eine neue Mogelpackung? Verbraucher bezweifeln es.

Hamburg — Mogelpackungen im Supermarkt gibt es immer wieder. Einmal ist der Inhalt der Müslipackung plötzlich geringer, ein andermal sind die Haribo-Tüten deutlich kleiner. Die sogenannte „Shrinkflation“ bei Rama schaffte es im August sogar zur „Mogelpackung des Monats“. Da kann man als Kunde schon einmal stutzig werden beim Einkauf. Ähnlich ging es einem Edeka-Kunden nun bei seinem Thunfisch-Kauf. Doch handelt es sich hier wirklich um eine Mogelpackung? Ein Post auf Facebook zeigt, was hinter der Verwirrung steckt.

Verpackungsverwirrung bei Edeka: Facebook-Nutzer vermuten „Verpackungsoptimierung“

Zwei 250-Gramm-Packungen Thunfisch der Eigenmarke Edeka: Das zeigt der Post des Kunden auf Facebook. Die Verpackungen sehen zunächst einmal identisch aus, doch beim direkten Vergleich wird deutlich, dass die eine Packung deutlich kleiner ist als die andere. „Liebes EDEKA. Könnt ihr das erklären?“, fragt der Kunde scheinbar verwirrt auf Facebook.

Eine Mogelpackung? In diesem Fall wohl eher nicht, denn laut Gewichtsangabe sollen beide Packungen 250 Gramm enthalten. „Leg halt mal beide Packungen auf die Waage“, empfiehlt daher ein User auf Facebook. „Wenn beide 250g wiegen, ist doch alles gut.“ „Verpackungsoptimierung ist, denke ich, hier ein gutes Stichwort“, kommentiert ein Anderer. „Im Ernst: Wiege doch mal beide Varianten durch, egal ob 250 Gramm gefroren oder sonst was. Beide im gleichen Zustand verglichen, würde mich mal interessieren“, schließt sich ein Dritter an.

Auch Edeka hat unter dem Posting kommentiert. Das Unternehmen bittet um eine Privatnachricht, um den Fall an den Kundenservice weiterleiten zu können. Und vielleicht hat der kleinere Thunfisch ja den Vorteil und „braucht sogar in der Pfanne nur noch halb so lange....“, scherzt einer der Facebook-User.

Mogelpackungen im Supermarkt: „Skrinkflation“ nimmt zu — was Verbraucherzentralen nun raten

In diesem Fall dürfte es sich damit nicht um eine Mogelpackung handeln. Bei anderen Produkten nimmt die sogenannte „Shrinkflation“ — bei der die Füllmenge der Produkte reduziert wird, der Preis aber gleich bleibt — zu, so Verbraucherschützer. Die Verbraucherzentrale Hessen rät daher laut dpa:

Ratschläge der Verbraucherzentrale Hessen, um Mogelpackungen im Supermarkt zu erkennen:

Auf den Grundpreis achten und unterschiedliche Hersteller vergleichen

Auf die Mengenangaben und die genaue Zutatenliste auf der Verpackung achten

Nicht nur die Lebensmittelpreise steigen aktuell, Energie und Strom werden ebenfalls teurer. Auch hier gibt es Tipps, wie man im Alltag bei der Energie bares Geld sparen kann. (chd)