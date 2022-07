„Sieht aus wie Schweineschnauzen“: Edeka-Obst entpuppt sich als Ekel-Essen

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

Ein Kunde kaufte verschimmelte Mangostane in einer Edeka-Filiale. © Screenshot Twitter

Ein Kunde machte bei Edeka einen ekligen Fund und konfrontierte die Filiale. Der Supermarkt zeigte sich kaum kulant.

München – Supermärkte wie Aldi, Lidl oder Edeka bieten eine Vielzahl an frischer Ware an. Die meisten Lebensmittel sind leicht verderblich und so kann es mal vorkommen, dass Kunden einen Fehlkauf machen. Das musste jetzt auch ein bekannter Streamer erfahren. Sein Einkauf war besonders abstoßend. Doch als er die betroffene Edeka-Filiale mit seinem Ekel-Fund konfrontierte, bekam er eine unbefriedigende Antwort. Auf Twitter teilte er seinen Einkauf und schilderte seiner Community die Geschichte.

Edeka-Filiale will verschimmeltes Obst nicht erstatten

Der User postete ein Bild von verschimmelten Mangostanen auf Twitter. Nach Angaben des Kunden seien alle Tropenfrüchte verschimmelt gewesen. Er schrieb dazu: „Nach Anruf im Markt entgegnete man mir, man könne diese nicht ersetzen, weil es sich um kein regionales Obst handelt. Während ich verstehe, dass ihr genauso wenig wie ich von außen erkennen könnt, ob die Früchte schlecht sind, frage ich mich dennoch, ob hier ein Filialleiter einzeln kundenunfreundlich [...] handelt oder ob diese Haltung und Produktqualität der gesamten Edeka Gruppe entspricht.“ Ganze 13 Euro haben die Früchte gekostet. Keine Überraschung bei steigenden Lebensmittelpreisen. Im Post fragte er, ob sich jemand mit der Rechtslage auskenne.

Edeka-Mitarbeiter klärt auf: Kunde im Recht

Ein anderer Filialleiter von Edeka meldet sich in den Kommentaren zu Wort: „Bin selbst Filialleiter dieses Unternehmens und muss sagen, dass hier kundenunfreundlich gehandelt wurde. Der Fehler liegt nicht bei dir, sondern im Unternehmen, welche die Früchte entweder zu lange gelagert haben oder mangelhaft geliefert bekommen haben.“ Er erklärt: „In dem Fall hast du ja die Ware reklamiert und von Reklamation sprichst du erst, wenn ein Mangel vorliegt wie im Fall. Nur wenn kein Mangel vorliegt (Umtausch), ist das Unternehmen nicht dazu verpflichtet, dir die Ware umzutauschen, kann es aber dennoch aus Kulanz tun.“

Auch andere User sind sich einig, dass Edeka die Ware erstatten muss. Viele Nutzer sind von dem Ekelbild schockiert. „Das sind Früchte?? Die sehen aus wie Champignons oder Schweineschnauzen“, schreibt ein User in den Kommentaren. Ein anderer: „Junge baaaaah ich hoffe, du hast in keine reingebissen“. „Grundgütiger“ und „ich dachte erst mal, es wären Muscheln von der Farbe her“, schrieben andere Nutzer unter den Post.

Ob sich Edeka mittlerweile gemeldet hat oder ob der Kunde die Ware zurückbringen konnte, teilte er noch nicht mit. Auch andere Supermärkte passieren Schimmel-Malheurs. Bei einer Rewe-Kundin schimmelte der Käse nach nur wenigen Tagen. (vk)