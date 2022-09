Jugendliche randalieren in Edeka-Filiale - nicht nur die Polizei greift durch

Von: Yasina Hipp

Fünf Jugendliche randalierten auf der Außenanlage einer Edeka-Filiale in Waren an der Müritz. Die Polizei rückte an und verhängte sogar eine Strafe.

Waren (Müritz) - Als Mitarbeiter in einem Supermarkt wie Edeka, Rewe, Lidl und Co. erlebt man im alltäglichen Geschäft bestimmt einige skurrile Begebenheiten. Wenn beispielsweise eine Punk-Rockband so viel Pfand aus dem Proberaum abgibt, dass sie dafür sogar einen Transporter mieten musste oder es einen Wahnsinns-Ansturm gibt, weil die Mehl-Regale aufgefüllt wurden, bleibt einem Supermarkt-Angestellten wohl oft nur ungläubiges Kopfschütteln übrig. Was eine Mitarbeiterin nun aber in einer Edeka-Filiale in Mecklenburg-Vorpommern erlebt hat, ist alles andere als lustig.

Edeka-Filiale: Jugendliche springen auf Tischen und Stühlen

Wie die Polizei in Neubrandenburg berichtet, randalierten die Jugendlichen an einem Samstagabend in der Außenanlage der Edeka-Filiale. Sie sprangen dort unter anderem auf Stühlen und Tischen herum und verursachten Chaos. Als eine Mitarbeiterin sie schließlich dazu aufforderte, aufzuhören, reagierten die Jugendlichen patzig und ignorierten die Frau. Daraufhin entschloss sich diese dazu, die Polizei zu rufen. Die Beamten trafen rechtzeitig ein, um die fünf Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren sozusagen auf frischer Tat zu ertappen. Sie nahmen die Personalien der Randalierer auf, belehrten sie und verhängten zusätzlich einen Platzverweis.

Damit aber nicht genug: Von Edeka selbst gab es auch noch ein Hausverbot für die Jugendlichen. Zudem versorgte die Angestellte die fünf mit Putzzeug, um ihren Dreck wegzuräumen und Tische und Stühle wieder in Ordnung zu bringen.

Vorfall in Edeka-Filiale: Keine weiteren Details bekannt

Auf Anfrage unserer Redaktion konnte die zuständige Polizeidienststelle keine weiteren Details berichten. Bleibt zu hoffen, dass die Strafen empfindlich genug waren, um die Jugendlichen von Dummheiten ähnlicher Art in Zukunft abzuhalten.