Edeka dekoriert Gemüseabteilung vor Frauen-EM-Finale um – „Ganz großes Kino“

Von: Kai Hartwig

Die Fußball-EM der Frauen zog viele Fans in den vergangenen Tage in ihren Bann. Auch bei Edeka drehte sich nun alles um die DFB-Kickerinnen.

Markgröningen/München – Am Sonntag (31. Juli) schaute die Sportwelt nach Großbritannien. In der britischen Hauptstadt London stieg das Finale der Fußball-EM der Frauen zwischen Gastgeber England und der deutschen Mannschaft. Am Ende behielten die Engländerinnen gegen das DFB-Team mit 2:1 nach Verlängerung die Oberhand. Vor der spannenden Partie machte indes auch Edeka kräftig Werbung für den Frauenfußball.

Edeka: Filiale in Baden-Württemberg dekoriert Gemüse vor Frauenfußball-EM-Finale um

In einer Filiale in Baden-Württemberg fand ein Edeka-Kunde ein imposantes Bild, das er auf Twitter veröffentlichte. Zu seinem Tweet schrieb der Twitter-User: „Gesehen in einem Edeka in BW.“ In dem Markt hatten die Edeka-Mitarbeiter sich die Mühe gemacht, die Gemüseabteilung zum Fahnenmeer umzudekorieren. Eine deutsche und eine englische wurden aus verschiedenen Gemüsesorten gebaut und zierten die gesamte Auslage.

Für das Schwarz-Rot-Gold der Deutschland-Flagge dienten mutmaßlich Auberginen sowie rote und gelbe Paprika. Englands Fahne stellten weiße Champignons und Tomaten dar. Während die Aktion der deutschen Mannschaft leider kein Glück brachte, kam sie bei den Twitter-Usern überwiegend gut an.

„Echt genial“, kommentierte ein Nutzer den Schnappschuss. „Sehr cool“ und „Ganz großes Kino“ lauteten weitere Reaktionen in dem sozialen Netzwerk. Ein Nutzer zitierte den Werbe-Slogan der Supermarktkette. „‚Edeka - wir lieben Lebensmittel‘. Also, Marketing können sie, das muss ich Edeka lassen“, meinte er.

Edeka-Filiale baut Gemüse-Fahnenbild zum EM-Finale – auch englischer Fußball-Fan begeistert

Offenbar ist aber nicht nur Edeka immer wieder im Fußballfieber, auch ein Konkurrent macht während Fußball-EM oder -WM einem User zufolge regelmäßig auf sich aufmerksam. „Das haben sie bei meinem Rewe auch immer gemacht“, schrieb er zu dem Edeka-Bild.

Und auch aus England kam eine kleine Grußbotschaft. „Hallo aus Bishop Auckland in England. Hoffen wir, dass es ein gutes Spiel wird“, meinte ein englischer Twitter-Nutzer. Nach Spielende bekam der Engländer übrigens direkt einen sportlichen Glückwunsch von einer deutschen Userin. Den erwiderte er im Sinne des Fair-Plays: „Ja, gut gemacht England. Aber der Fußball war der größte Gewinner des Abends.“

Gemüse-Fahnen bei Edeka: Einige User befürchten Verschwendung der Lebensmittel

Einige kritische Stimmen waren unter dem Tweet aus der Gemüseabteilung des Edeka-Marktes, der laut dem Urheber des Tweets im baden-württembergischen Markgröningen liegt, aber auch zu lesen. Eine Nutzerin gab zu bedenken, das Fahnen-Kunstwerk aus frischem Gemüse sei möglicherweise „zu schön, um etwas zu kaufen“. Sie hatte den Verdacht, dass Kunden kein Gemüse aus dem Fahnenbild entnehmen, um es nicht zu zerstören. „Bleibt einiges liegen“, mutmaßte die Userin: „Was passiert nach dem Finale?“

Eine Edeka-Filiale in Baden-Württemberg machte in seiner Gemüseabteilung Werbung für das Frauenfußball-EM-Finale. © Screenshot / twitter.com/jaeger1972

Ob die Gemüse-Fahnen wirklich den ganzen Verkaufstag über unberührt liegen blieben, ließ sich nicht nachvollziehen. Inwiefern schnell verderbliche Ware in den Müll wanderte oder an die Tafel verschenkt wurde, konnte auch der Tweet-Urheber nicht sagen. Er verwies in diesem Zusammenhang auf den Marktleiter.

Insgesamt überwog bei Edekas Fußball-Aktion in der Gemüseabteilung aber das positive Feedback. Ebenfalls viel Eindruck machte unterdessen eine „Kinderfleischwursttreppe“, die Rewe für seine ganz jungen Kunden installierte.