Vor Edeka geklauter Hund „Brutus“ wieder aufgetaucht - Polizei: „Ein bisschen mysteriös“

Von: Armin T. Linder

Brutus ist wieder da - aber wie kam er von Unna nach Schwerte? © privat

Am Samstag verschwand Hund „Brutus“ vor einem Edeka, zwei Tage später tauchte er wieder auf. Doch die Umstände machen den Fall noch mysteriöser.

Unna - Wer macht so etwas? Das fragte sich eine Frau, die an einem Edeka-Supermarkt in Unna (NRW) während ihres Einkaufs ihren Hund „Brutus“ angeleint hatte. Als sie wieder rauskam, war das Tier weg. Sie war überzeugt: „Brutus“ wurde geklaut! Denn weggelaufen sei er noch nie.

Edeka in Unna (NRW): Angeleinter Hund verschwindet

Von dem Fall berichtete die Kreispolizeibehörde Unna in einer Pressemitteilung. Demnach kam es zu dem Vorfall am Samstagmittag (9.7.) bei der Edeka-Filiale an der Bahnhofsstraße in Unna. „Brutus“ war demnach gegen 13 Uhr nur für zehn Minuten angeleint. Und dann plötzlich weg.

Die Polizei hat am Montagnachmittag (11.7.) ein Foto von „Brutus“ samt Beschreibung veröffentlicht. Es handle sich demnach um einen braunweißen Shih-Tzu-Malteser-Mix mit roter Leine und rotem Halsband. Das Tier sei 13 Jahre alt und gechipt, hieß es weiter. Es wurden Zeugen gesucht.

Schon am Donnerstagmorgen (12.7.) folgte die frohe Botschaft: „Brutus“ geht es gut. Der Hund und seine 68-jährige Besitzerin aus Unna seien wieder vereint.

Vor Edeka in Unna angeleinter Hund zwei Tage später in Schwerte aufgefunden

Doch die Umstände machen den Fall noch mysteriöser. Denn „Brutus“ wurde nicht etwa in der Nähe des Edeka-Supermarktes in Unna gefunden. Sondern im knapp 20 Kilometer entfernten Schwerte an der Ruhr. Dort entdeckte eine Joggerin (68) den Hund am Montagnachmittag an einem Baum angeleint an der Ruhr.

Wie kam der Hund vom Edeka-Markt in Unna nach Schwerte? Gibt es einen Zusammenhang mit der öffentlichen Polizei-Mitteilung? Schließlich wurde der Hund nur kurz danach wieder aufgefunden. Die Polizei vermutet, dass die oder der Täter ihn entwendet haben „und aus welchen Gründen auch immer wieder ausgesetzt haben“, so Sprecher Christian Stein. „Ein bisschen mysteriös, aber ich hoffe, dass die Ermittlungen unserer Kollegen von der Kripo hier Licht ins Dunkel bringen werden.“

Denkbar ist, dass der Druck zu groß wurde, zumal die Halterin begonnen hat, auf eigene Faust Flugblätter zu verteilen. Die gute Nachricht bleibt: „Brutus" und Frauchen sind wieder vereint.