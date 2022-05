Edeka-Kunde entdeckt skurriles Angebot für 2,95 Euro: „Wohl zu viel vom Spirituosenangebot“

Beim genauen Hinsehen in einem Edeka-Prospekt ist einem Kunden ein Rechenfehler aufgefallen, der für Schmunzler sorgte - er wandte sich an den Supermarkt.

München - In Zeiten des Preisanstiegs sind Angebote im Supermarkt oder Discounter bei den Kunden besonders gerne gesehen. In einem Edeka-Prospekt fiel jedoch einem aufmerksamen Kunden eine Panne bei den Angeboten auf, die für Schmunzler sorgte. Er teilte seinen Fund im Netz - und bekam prompt eine Antwort des Unternehmens.

Edeka: Buttercroissants „nur 2,95 Euro“ obwohl sie vor Angebot 50 Cent billiger waren?

„Nächste Woche wird aber wieder mit Angeboten um sich geworfen“, leitete der Edeka-Kunde seinen Beitrag auf Facebook ein. Er teilte zudem ein Foto von dem Prospekt mit den aktuellen Angeboten bei Edeka. Der Bildausschnitt zeigte, dass Kunden bei dem Kauf von Buttercroissants oder Laugenbuttercroissants, angeblich zwölf Prozent sparen würden.

Doch hier schlich sich offensichtlich ein Fehler ein. „Vorher 2,49 Euro, diese Woche nur 2,95 Euro“, bemerkte der aufmerksame Edeka-Kunde. Demnach ein Produkt, das im Angebot mehr kostet als ursprünglich. Der Kunde hielt eine, wenn auch scherzhafte, Erklärung bereit: „Beim Korrekturlesen gab es wohl zu viel von der Spirituosenangebotsseite“, neckte er den Supermarkt.

Edeka reagiert auf Druckfehler über Facebook

Ein Social-Media-Beauftragter des Lebensmittelmarktes reagierte auf den Hinweis in den Kommentaren. Obwohl der Kunde nicht den hohen Preis verurteilte, sondern lediglich auf das fehlerhafte Angebot hinwies, antwortete Edeka: „Die Angebote werden regional erstellt. Wir leiten das gerne an den Kundenservice vor Ort weiter“. Außerdem bat das Unternehmen um die Postleitzahl des Kunden oder der Adresse des Marktes per privater Nachricht.

Ein anderer Kunde entdeckte zuletzt bei Kaufland eine kuriose Panne, die sich durch die ganze Filiale zog. Er postete einen Schnappschuss aus dem Laden auf Twitter.