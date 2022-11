Edeka-Kunde schimpft über Schimmel-Produkt und kassiert heftige Kritik - „Verkäufer haben Röntgenblick“

Von: Marcus Giebel

Bekannter Slogan: Edeka musste sich die Liebe für Lebensmittel von einem verärgerten Kunden aufs Brot schmieren lassen. © IMAGO / Waldmüller

Längst nicht alle Lebensmittel sind wirklich bis zum Mindesthaltbarkeitsdatum genießbar. Ein Edeka-Kunde entdeckte Schimmel kurz nach dem Einkauf und beschwerte sich via Facebook.

München - Beim Aufmachen folgte für einen Edeka-Kunden das böse Erwachen. Denn der von dem Mann aus Würzburg zufolge erst am Vortag gekaufte Frischkäse machte seinem Namen ganz und gar keine Ehre. Wie die auf Facebook geposteten Bilder zeigen, hatte sich bereits zeitig Schimmel ausgebreitet. Ein großer dunkelgrüner Fleck stört das Frischkäse-Weiß.

Zum Beweis fotografierte der verärgerte Kunde auch das angegebene Mindesthaltbarkeitsdatum ab, demzufolge das Produkt mindestens bis zum 13. Januar 2023 genießbar hätte sein sollen. Laut eigenen Angaben hatte der Mann den Frischkäse am 28. Oktober gekauft und gekühlt, bereits am Tag darauf habe er den Schimmel festgestellt.

Grüner Fleck im Frischkäse: Dieser Schimmel war der Auslöser des Facebook-Posts. © Screenshot Facebook

Edeka-Kunde beschwert sich über Schimmel: „In Discountern ist mir das noch nie untergekommen“

Deshalb schimpfte er via Facebook auf Edeka - unter Nutzung des bekannten Slogans der Supermarktkette: „Ihr liebt Lebensmittel? ‚In jedem Edeka steckt ein Discounter?‘ Den, den ihr meint, habe ich noch nicht bei Edeka gefunden. In den Discountern, in denen ich sonst war, ist mir so etwas jedenfalls noch nie untergekommen!“

Keine Frage, der Ärger des Kunden ist verständlich. Wer rechnet schon damit, ein kurzfristig und womöglich für einen bestimmten Anlass gekauftes Produkt direkt wegwerfen zu müssen? Da kann der Frust direkt tief sitzen.

Edeka-Kunde kassiert nach Facebook-Post Kritik: „Verkäufer können Schummel durch Verpackung erkennen“

Unter seinem Post bekommt der Frischkäse-Fan jedoch auch sein Fett weg. „Soll es passieren? Nein, aber es kann. Dazu reicht ein minimaler Luftzieher“, kommentiert ein User: „Das kann und passiert tatsächlich bei allen Händlern, Discountern, Herstellern.“ Ein anderer schreibt: „Dafür kann Edeka herzlich wenig.“ So sieht es auch ein Facebook-Freund, der frotzelt: „Die Verkäufer haben einen Röntgenblick und können durch die Verpackung erkennen, ob da Schimmel drauf ist.“

Einige Kommentare geben in ähnlichem Wortlaut schlicht den nützlichen Tipp, erneut die Edeka-Filiale aufzusuchen und das Produkt zurückzugeben. Auch das Unternehmen selbst äußerte sich und versprach, den Vorfall an den Kundenservice weiterzuleiten, wenn der Kunde seine E-Mail-Adresse und Telefonnummer in einer Privatnachricht hinterlege, sodass eine Rückmeldung möglich ist. Beste Voraussetzungen, um den Disput schnell zu den Akten legen zu können. (mg)

