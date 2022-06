Edeka-Kunde wundert sich über Kennzeichnung bei Veggie-Fleischwurst: „Was wurde hier im Stall gehalten?“

Warum wird bei einem vegetarischen Produkt die Haltungsform angegeben? Das fragte sich ein Edeka-Kunde und wurde vom Supermarkt aufgeklärt.

Viele Lebensmittel werden teurer. Auch bei anderen Produkten steigen die Preise. Gerade in diesen Zeiten suchen viele Verbraucher nach den besten Angeboten. Dabei durchstöbern die Kunden die Prospekte der Supermärkte und Discounter auf der Jagd nach Schnäppchen. Hin und wieder finden sich darin auch lustige Entdeckungen, oder gar Fehler. Ein Edeka-Kunde dachte vor Kurzem, er habe einen solchen entdeckt – und wandte sich an den Supermarkt. Der reagierte prompt und klärte die Sache auf.

Edeka-Kunde wundert sich über Kennzeichnung bei Veggie-Produkt – „Was wurde hier im Stall gehalten?“

„Hallo die, die Lebensmittel lieben“, begann der Mann seinen Post in Anspielung auf den Edeka-Werbeslogan. „Könnt ihr mir weiterhelfen und sagen, was hier genau im Stall gehalten wurde?“, fragte er via Facebook. Dazu teilte er ein Bild aus einem Werbeprospekt.

Darauf ist das Angebot für eine vegetarische Fleischwurst zu sehen. Neben der Mengenangabe und dem Preis wird dabei auch eine weitere Kennzeichnung aufgeführt: die Haltungsform. Bei der vegetarischen Fleischwurst handelt es sich um die Stufe 2, „StallhaltungPlus“. Der Edeka-Kunde wunderte sich über die Kennzeichnung, schließlich sollte in der vegetarischen Wurst kein Fleisch enthalten sein.

Haltungsform-Kennzeichnung bei Veggie-Fleischwurst – Edeka klärt auf

Ein weiterer Verbraucher lieferte in den Kommentaren die Antwort auf die Frage. Bei der Kennzeichnung der Haltungsform gehe es um „die Hühner, aus deren Eiern das Hühnereiweißpulver gewonnen wurde“, erklärte er. Die Social-Media-Abteilung von Edeka reagierte ebenfalls auf den Beitrag und bestätigte: Die Kennzeichnung gelte auch für Geflügelbetriebe.

„In dem Produkt ist Ei enthalten“, führte der Supermarkt aus. „Es gibt bestimmt Kund:innen, die sich für die Haltung der Hühner interessieren“, schrieb Edeka weiter und fügte einen zwinkernden Emoji hinzu. Zuvor hatte der verwunderte Edeka-Kunde gefragt, ob das die Käufer wirklich interessiere. Letztlich bedankte er sich für die Antwort und erklärte: „Ich achte ab jetzt verstärkt auf die Haltungsform auch bei anderen vegetarischen Produkten in eurer Werbung. Jetzt in ich wirklich angefixt.“

