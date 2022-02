Edeka-Kundin wird an Kasse Valentins-Überraschung verwehrt - Facebook-User nehmen ihr die Aktion übel

Von: Marcus Giebel

Streit um Schokolade: In einer Filiale wollte eine Kundin 98 Tafeln für Seniorenheim-Bewohner kaufen. (Symbolbild) © IMAGO / Michael Gstettenbauer

Bei einem Edeka-Einkauf kommt einer Kundin die Idee, Seniorenheim-Bewohner mit Schokolade zu überraschen. Weil ihr das untersagt wird, sucht sie den Weg über Facebook.

München - Schokolade! Damit kann man doch jedem Schleckermaul eine Freude machen. Jungen wie alten, großen wie kleinen. Diese spontane Eingebung hatte auch eine Kundin während eines Edeka-Einkaufs, wie sie auf Facebook schildert. Spontane Ideen sind bekanntlich die besten. Eigentlich. Doch so sehr ihr Geschenkplan von Herzen kam, an der Kasse wurde sie von der Realität ausgebremst.

Deshalb wandte sie sich über die sozialen Medien an den Konzern. Konkret sei es darum gegangen, „unseren Seniorenheim-Bewohnern eine Tafel Schokolade zum Valentinstag zu schenken“. 98 Personen sollten bedacht werden, an der Kasse habe es jedoch geheißen, „ich könnte eine Einheit mitnehmen, sonst wäre nichts mehr im Regal“. Lediglich mit Vorbestellung wäre ein so großer Einkauf offenbar möglich gewesen.

Schokoladen-Streit bei Edeka: „Mein letzter Einkauf privat wie auch geschäftlich“

Die frustrierte Kundin betonte, dass sie das Regal nicht leer gekauft hätte, „ich habe extra gemischt genommen“. Sie beschloss ihren Post mit dem Hinweis: „Es war dann mein letzter Einkauf privat wie auch geschäftlich.“ Per Emoji fügte sie noch an, wütend über die Zurückweisung zu sein.

Edeka meldete sich nach wenigen Tagen zu Wort und antwortete: „Es tut uns leid, dass du verärgert bist.“ Weiter heißt es: „Unsere Märkte sind eigenständig geführt und entscheiden deshalb selbst solche Regelungen. Einige Märkte legen die Höchstmenge fest, die du kaufen kannst.“ Ziel sei, das Produkt auch anderen Kunden anbieten zu können, denn ebenso ärgerlich wie der ausgebremste Masseneinkauf sei es, wenn andere Kunden „am Abend keine Schokolade mehr bekommen“ könnten.

Kritik an geplantem Schokoladeneinkauf: „Was es doch für egoistische Kunden gibt!“

Es wird jedoch vom Unternehmen angeboten, das Feedback an den regionalen Kundenservice weiterzuleiten. Von anderen Usern gab es keinerlei Mitleid. Ganz im Gegenteil. „Was es doch für egoistische Kunden gibt! Ja, es ist toll, dass das im Seniorenheim verschenkt wird, aber doch nicht so!“ echauffierte sich ein Facebook-Nutzer.

Auch hier bekam Edeka Zuspruch: „Richtig so! Andere Kunden wollen schließlich auch noch was haben! Für große Mengen gibt es den Großmarkt.“ Dieser User zog sogar einen Vergleich: „Ja, dann sag doch vorher Bescheid. Du gehst doch auch nicht zum Metzger und kaufst alles bis auf ein Stück.“

Schokolade für 98 Seniorenheim-Bewohner: „In anderem Edeka-Markt war es kein Problem“

Für die Seniorenheim-Bewohner gab es an diesem Valentinstag dann aber doch noch ein Happyend. In Form von Schokolade! Denn die Edeka-Kundin verriet auch: „Wir haben einen Markt gefunden, für den es kein Problem war.“

Die älteren Damen und Herren durften es sich also doch noch schmecken lassen. Im Gewissen, dass dieses Geschenk wirklich von Herzen kam und sie jemand besonders lieb hat. (mg)

