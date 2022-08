Fehler in Prospekt: Hat Edekas Mediendesigner das Knüller-Angebot vorher selbst getestet?

Einem Twitter-User fiel diese Wein-Werbung bei Edeka ins Auge - er vermutete ob des Rechtschreibfehlers: Der Mediengestalter könnte das Produkt vielleicht selbst getestet haben. © @wawik_jackal (Twitter)

Ein kleiner Tippfehler in einem Edeka-Propekt regt einen Twitter-Nutzer zu einer gewagten These über die Medienabteilung des Supermarkts an.

Hamburg - „Graffiti-Schmierer fliehen fluchtartig“ oder „Wer zu wenig schläft, sollte mehr schlafen“. Die Seite „Perlen des Lokaljournalismus“ sammelt solche und weitere amüsanten Überschriften und andere Fauxpas der lokalen Presse. Doch offenbar passieren nicht nur Redakteuren Fehler, sondern auch Mediengestaltern. Ein Twitter-User machte nun einen ähnlichen Fund im Werbeprospekt von Edeka - und hatte auch gleich eine Vermutung über die möglichen Hintergründe.

Edeka-Prospekt: Testet Werbeabteilung Produkte vorher?

Nirgendwo auf der Welt gehen die Menschen unmotivierter zur Arbeit als in Deutschland. Das zumindest legte eine globale Studie zur Mitarbeiterzufriedenheit des dänischen Unternehmens Peakon nahe. Hat in der Werbeabteilung des Supermarktes Edeka deshalb jemand in puncto Motivation nachgeholfen? Das jedenfalls vermutet ein Nutzer auf Twitter: „Da hat der Mediendesigner in der Werbeabteilung bei Edeka wohl einen kräftigen Schluck von der Ware genommen und dem Lektorat gleich noch was abgegeben, hm?“, fragt der User und bezieht sich dabei auf eine Anzeige für sechs Flaschen Wein aus Italien. Statt „Karton mit 6 Flaschen“ steht dort „Karton mit 6 Flaschaen“ - eigentlich nur ein kleines Detail.

Ein Kommentator des Beitrags macht sich einen Witz daraus, die Vermutung über die Werbebranche zu bestätigen: „Als Mediengestalter habe ich da so einiges schon erlebt. Aber was soll ich sagen, wir trinken halt gerne“, so der Kommentar. Ob das wirklich ein Scherz oder eher ein echtes Geständnis ist, bleibt offen. Spätestens seit der Autor Fréderic Beigbeder in seinem Roman Neunundreißigneunzig einen Einblick hinter die Kulissen der Werbebranche gibt, verbinden viele die Welt der Werbung mit einem exzessivem Lebensstil.

Fauxpas im Edeka-Prospekt kein Einzelfall: Schweinenacken-Koteletts zum Schulstart?

Manche Neuigkeiten über Edeka bringen die Kunden immer mal wieder zum Schmunzeln. Etwa, wenn auf dem Kassenzettel das Produkt „Lebende Tiere“ steht oder der Supermarkt frisches „Hähncheninnenfilet“ anbietet und damit zum Rätselraten anregt, ob es sich um Gendersprache handeln könnte. Manchmal sorgt auch die Preisgestaltung für Überraschungen: In einer Edeka-Filiale sichtete ein Kunde kürzlich das Preisschild von 81 Euro für Wasser. Auf Rückfrage bestätigte der Supermarkt sogar: Der Preis ist korrekt.

Bei der Prospektgestaltung ist die Wein-Werbung nicht der erste Fauxpas von Edeka. In NRW bot der Lebensmittelhändler kürzlich „Alles für den Schulstart“ an und bewarb nicht nur Obst und Schokoriegel, sondern in dieser Kategorie offenbar auch ein Schweinenacken-Kotelett. Wer kennt es nicht, kommentierte eine Twitter-Userin. „Es ist Schulstart und eure Schülerinnen und Schüler kommen mit Nacken-Koteletts zur Schule.“