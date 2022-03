Edeka-Filiale erteilt „Herr Putin“ Hausverbot – und löscht dann Nachricht

Von: Anna Lehmer

Edeka liebt Lebensmittel, den russischen Präsidenten wohl eher nicht. Eine Filiale in Kiel erteilte Putin Hausverbot. © IMAGO / Michael Gstettenbauer

Edeka liebt zwar Lebensmittel, den russischen Präsidenten aber wohl eher nicht. Eine Filiale in Kiel erteilte Putin kurzerhand Hausverbot.

Kiel - Sollte Putin jemals Lebensmittel in Deutschland einkaufen wollen, dann braucht er nicht zur Edeka-Filiale in Kiel gehen. Dort hat der russische Präsident nämlich künftig Hausverbot! Wie das Geschäft auf Facebook unmissverständlich mitgeteilt hatte, braucht sich der Machthaber dort nicht blicken lassen. Den Grund dafür liefert der Edeka-Markt gleich mit. Nur wenig später ist der Post verschwunden.

Edeka in Kiel: Putin hat jetzt Hausverbot

Ob Wladimir Putin jemals einen Supermarkt persönlich betritt, einen Einkaufswagen vor sich her schiebt und sich an der Kasse hinten anstellt, ist fraglich. Sollte er es dennoch in Erwägung ziehen, so sei ihm vor dem Besuch der Edeka-Filiale in Kiel abgeraten. Auf dem Facebook-Account fand man am Donnerstag (24. Februar), also direkt am Tag des Angriffs der Ukraine, klare Worte für den 69-Jährigen. Screenshots des Posts, die auf Twitter und Co. geteilt wurden, sollen die deutliche Ansage an den russischen Präsidenten zeigen: „Herr Putin, ab sofort haben Sie in unserem Edeka-Markt Hausverbot“.

Putin darf nicht mehr in Edeka-Filiale einkaufen

Weiter habe die Filiale verkündet: „Kein Mensch von Intelligenz zettelt in so einer Zeit solche Dinge an. Sie verraten ihr Volk und schaden allen Menschen in Europa. Deshalb möchten wir sie in unserem Geschäft nicht mehr sehen.“ Dazu sei ein Bild gepostet worden, das Putin während seiner Fernsehansprache zeigt. In der Rede gab er den Angriff und das Ziel des Ukraine-Konflikts bekannt. Er wolle versuchen, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Auf der ganzen Welt rief seine Aktion Fassungslosigkeit und Entsetzen hervor.

Edeka-Kunden machen sich lustig: „Jetzt wird es langsam eng für Putin“

Diese Gefühlslage schien auch die Kieler Edeka-Filiale zu teilen, schließlich wollte man Putin dort keinesfalls mehr sehen. Nur wenig später war der Post von Facebook verschwunden. Trotz des Löschens teilten Twitter-User Bilder, die den originalen Facebook-Beitrag zeigen sollen (der somit natürlich nicht bestätigt ist, aber auch nicht nach Fake aussieht). Die Menschen amüsieren sich köstlich über die Aktion. So schreibt eine Twitter-Userin: „Jetzt wird es langsam eng für Putin, Ausschluss aus Eurovision Song Contest, dann will Polen nicht mehr gegen Russland Fußball spielen und jetzt Ausschluss bei Edeka... Huhuhu.“

Edeka-Filiale erreicht mit Hausverbot für Putin große Aufmerksamkeit

Auf Anfrage von tz.de bat die Filiale um Verständnis, dass man sich nicht zum Vorfall äußern wolle. Ob „Herr Putin“ weiterhin Hausverbot hat und ob dieses jemals aufgehoben wird, bleibt damit ungeklärt. Sicher ist jedoch, dass die Aktion deutschlandweit Aufmerksamkeit erregt hat. Der ursprüngliche Post auf Facebook erzielte den Screenshots zufolge über Tausend Kommentare und Likes.

Derweil gehen die Kämpfe in der Ukraine weiter, denn die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland brachten noch keine Lösung. Russland bereitet deswegen „Schläge mit hochpräzisen Waffen“ vor. (ale)