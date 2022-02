Edeka-Kunde entdeckt besonders schräges Hamsterkauf-Produkt: „Wer von euch Schlingeln ...?“

Von: Armin T. Linder

Achtung, jetzt wird es ein wenig gaga: Ein Edeka-Kunde hat das vielleicht schrägste Hamsterkauf-Produkt seit Beginn der Corona-Pandemie entdeckt.

München - Ob den Begriff „Hamsterkauf“ überhaupt noch jemand hören kann? Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden darüber sehr viele Witze gemacht. Und teilweise war es auch weniger lustig - als man zwischenzeitlich mehrere Drogeriemärkte abklappern musste, um Toilettenpapier zu bekommen. Auch jetzt ist übrigens das Mehrlagige häufig knapp. Grund ist aber nicht nur Corona. Auch die Katzenstreu-Regale scheinen immer wieder leer zu sein. Die Erklärung für so etwas kann ganz unterschiedlich ausfallen.

Edeka-Kunde entdeckt extraschräges Hamster-Produkt

Das womöglich schrägste Hamsterkauf-Produkt hat jetzt ein Twitter-Nutzer namens „Omas Feile“ entdeckt. Seine Beiträge sind häufig sehr spaßfixiert. Doch auf einen Fake deutet bei seiner Entdeckung trotzdem nichts hin. Seine Erkenntnis bei Edeka: Der Rote-Bete-Saft ist alle!

„Wer von euch Schlingeln wohnt in meiner Hood?“, will er zu seinem Foto-Posting wissen und fordert: „Edeka, gib mir das, was uns high macht.“ Tatsächlich ist auf dem Bild ein reichhaltig gefülltes Gemüsesaft-Regal zu sehen: Tomatensaft, Karottensaft, Sauerkrautsaft - alles da. Und ein Päckchen Sauerkrautsaft hat sich auch dorthin verirrt, wo eigentlich der Rote-Beete-Saft stehen sollte.

Die Hintergründe? Unklar. Also ob wirklich eine Einzelperson die Rote-Bete-Saft-Vorräte gehamstert hat, wie er es der Twitter-Öffentlichkeit unterstellt. Oder ob es Lieferschwierigkeiten beim Produzenten gibt. Spielt aber auch keine Rolle - der Tweet soll nur einem kurzen Schmunzler dienen und brachte auch vier Likes in den ersten rund 16 Stunden. Dass es nicht mehr waren, ist wohl eher der geringen Follower-Zahl zu verdanken. Größere Wellen schlägt hingegen ein Einkaufszettel-Fund in einer Kaufland-Filiale. (lin)