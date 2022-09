Nicht essen! Edeka ruft Tiefkühlprodukt zurück - Geflügel-Artikel kann zu inneren Verletzungen führen

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

Eine schwedische Spezialität ist auch in Deutschland sehr beliebt, doch jetzt werden Verbraucher vor Plastikteilen in dem Tiefkühlprodukt gewarnt.

München - Die traditionellen schwedischen Fleischbällchen sind beliebt. Dies liegt vor allem an dem Möbelhaus Ikea, das Köttbullar nach dem Einkauf seinen Kunden anbietet. Mittlerweile kann man auch in vielen Supermärkten die schwedische Spezialität kaufen. Doch jetzt ist Vorsicht geboten. Denn wer in den letzten Tagen bei Edeka einkaufen war und Köttbullar gekauft hat, sollte die Packung genauer anschauen. Ein Rückruf wurde jetzt offiziell - denn es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Plastikkleinteile in den Köttbullar befinden.

Edeka-Rückruf: Warnung vor Plastikteilen in Köttbullar

Von dem Rückruf sind die Dafgård Geflügel-Köttbullar des Herstellers Gunnar Dafgård AB mit Mindesthaltbarkeitsdatum 04.06.2023 betroffen. Das Bundesamt für Verbraucherschutz warnt vor dem Verzehr. Die Dafgård Geflügel-Köttbullar in der 500-Gramm-Packung wurden hauptsächlich in den Edeka-Filialen verkauft. Betroffen sind fast alle Bundesländer.

Produktbezeichnung Dafgård Geflügel Köttbullar (Artikel Nr. 1760) Hersteller Gunnar Dafgård AB Verkaufsstelle Edeka EAN-Code 7310960017608 Mindesthaltbarkeitsdatum 04.06.2023 Grund des Rückrufes Plastikteile in Köttbullar

Edeka ruft Köttbullar zurück - Warnung vor Plastikteilen in Fleischbällchen

Plastikteile können sich in den Köttbullar befinden. Das Verschlucken von Plastikteilen kann sehr gefährlich sein, denn es kann zu inneren Verletzungen führen. Plastik kann im Verdauungstrakt kaum verdaut werden, da es keine Enzyme, Bakterien oder Säuren gibt, die das Material zersetzen können. Verbraucher, die die betroffenen Köttbullar gekauft haben, werden gebeten diese nicht zu verzehren. Das Produkt kann zurück in die Supermärkte gebracht werden und der Kaufpreis wird erstattet. Laut Angaben des Herstellers sollen keine weiteren Produkte betroffen sein.

Edeka ruft die Dafgård Geflügel Köttbullar zurück. © Screenshot Pressemeldung Gunnar Dafgård AB



Mit unserem Verbraucher-Newsletter bleiben Sie immer auf dem neusten Stand in Sachen Verbraucherinformationen und Produktrückrufe.

Fehler bei der Lebensmittelproduktion kommen immer wieder vor. Verbraucher sollten daher Rückrufe aufmerksam verfolgen. Zuletzt wurde ein Rückruf von Räucherforellen bekannt gegeben. Hierbei wurde ein viel zu hoher Listeringehalt festgestellt, der deutlich über dem Grenzwert lag. Doch nicht nur Lebensmittel sind von Rückrufen betroffen. Für Sportler und Sportlerinnen sind bestimmte Fitness-Handschuhe gefährlich geworden. Ein zu hoher Chromgehalt könnte Allergien auslösen. (vk)