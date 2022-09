Kunde von Edeka-Singlebörse enttäuscht: „War dort und bin immer noch Single“

Einsame Flaschen? Edeka wirbt für eine „Single-Börse“. © @Lavande_bleu

Bei Edeka gibt es jetzt eine Single-Börse für „einsame Flaschen“. Ein Kunde fühlte sich davon offenbar angesprochen, doch bekam nicht ganz das, wonach er suchte.

Hamburg - In Deutschland werden bis zum Jahr 2040 rund 25 Prozent der Menschen in Single-Haushalten wohnen. Wer mit seinem Single-Dasein nicht glücklich ist, greift heutzutage in der Regel zu Dating-Apps. Doch im Supermarkt Edeka gab es nun eine vermeintliche Singlebörse - die einen Kunden auf Partnersuche allerdings herb enttäuschte.

Singlebörse bei Edeka: „Einsame Flaschen suchen ein neues Zuhause“

„Singlebörse bei Edeka“, schrieb eine Twitter-Userin und postete ein Bild aus einem Supermarkt. Darauf zu sehen: Ein Tisch mit unterschiedlichen Bierflaschen, die für einen besonders günstigen Preis den Besitzer wechseln sollen. Auf den Edeka-Preisschildern dazu steht: „Singlebörse: Einsame Flaschen suchen ein neues Zuhause.“

Edeka-Kunde enttäuscht, doch ein Twitter-Nutzer kommt mit „gutem Rat“ zu Hilfe

Der ein oder andere Supermarkt-Besucher scheint sich wohl als „einsame Flasche“ angesprochen zu fühlen. „Ach, ich war heute bei Edeka und bin immer noch Single. Das Konzept hat bei mir nicht funktioniert“, scherzte etwa ein Twitter-Nutzer unter dem Foto der „Single-Börse.“ Alles ein großes Missverständnis wollte ein anderer Kommentator helfen: „Du musst Dir die Anderen schön trinken! Darum gehts!“, klärte der Nutzer den Sinn der Aktion auf. Weitere Reaktionen unter dem Beitrag ließen darauf schließen, dass die humorvolle Werbung von Edeka bei den meisten gut ankam.

Ganz abwegig ist die Idee einer Single-Börse im Supermarkt allerdings nicht: Während der Pandemie dachte sich der Marktleiter eines Edeka-Supermarktes in Unterfranken einen Single-Shopping-Tag aus. Das Konzept entstand zu einer Zeit, als Einkaufen im Supermarkt - aufgrund der geltenden Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen - die letzte verbleibende soziale Aktivität war. Am Eingang des Edeka-Marktes konnten sich Singles damals immer freitags von 18 bis 20 Uhr ein Herz mit einer Nummer nehmen und an ihre Jacke kleben. Wer eine interessante Person entdeckte, hinterließ dann an der Kasse mit der eigenen Nummer eine Nachricht für den oder die Auserwählte. Mit dem Fallen der Corona-Maßnahmen endete die Idee des Datings im Supermarkt wieder, Einkäufern bleibt damit nur der traditionelle Weg: Den ersten Schritt machen und die Person einfach direkt ansprechen (bme).