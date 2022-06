Edeka-Einkaufswagen hat jetzt eine Smartphone-Halterung – samt Sicherheitsfunktion

Von: Yasina Hipp

Teilen

Die Smartphone-Halterung „SmartFix“ an Einkaufswagen von Edeka. © Twitter/Screenshot/AnTrentin

Die Supermarktkette Edeka bietet seinen Kunden offenbar eine Möglichkeit, sorglos mit dem Smartphone einkaufen zu gehen. Eine besondere Vorrichtung macht‘s möglich.

München - Self-Checkout-Kassen, Scannen im Markt oder digitale Kassenbons - Supermärkte wie Edeka, Aldi, Kaufland und Co. geben sich immer viel Mühe, das Einkaufen in ihren Filialen möglichst modern und angenehm für die Kundschaft zu gestalten. Offenbar wird auch immer wieder an den Einkaufswagen getüftelt.

Kaufland installierte bereits eine Halterung für einen Selbstscanner, Lidl führt Einkaufswagen für Rollstuhlfahrer ein. Ein Twitter-User entdeckt nun eine spezielle Vorrichtung an einem Einkaufswagen von Edeka und teilte auf seinem Kanal ein Foto davon.

Edeka: Sichere Lösung für das Smartphone

Mittlerweile begleitet einen das Smartphone im Alltag überall mit hin. So auch beim Einkaufen. Bei manchen ist der Einkaufszettel digital auf dem Handy, andere scrollen digital durch die aktuellen Prospekte der Märkte. Jedoch ist es nicht praktikabel, das Handy beim Gang durch die Regale in der Hand zu tragen.

Das einhändige Lenken des Einkaufswagens wird mühsam und Waren mit einer Hand aus dem Regal zu nehmen, kann durchaus auch schiefgehen. Bei Edeka ist damit nun Schluss. Im Beitrag des Twitter-Users zu sehen: eine Halterung für das Smartphone am Einkaufswagen.

Offenbar lassen sich Smartphones verschiedenster Größe in die Vorrichtung spannen und mit einem Code sichern, sodass niemand das Handy einfach entfernen kann. Der Urheber des Posts schreibt dazu: „Beim Edeka kannst Du jetzt Dein Handy festklemmen und mit einer Zahl verschließen…“

Edeka: Smartphone-System nicht in allen Märkten im Einsatz

Schon vor zwei Jahren berichtet das Verbraucherportal The Retail Optimiser von der besonderen Halterung. Das Unternehmen Wanzl aus dem bayerischen Leipheim bietet die Vorrichtung für Supermärkte an und zeigt in einem Video auf Facebook, wie die Halterung „SmartFix“ funktioniert.

Wie viele Edeka-Filialen mit dieser Vorrichtung ausgestattet sind, konnte hier nicht überprüft werden. Auf Anfrage unserer Redaktion vermeldete Edeka Südbayern, dass die Vorrichtung „bisher nicht im Einsatz“ sei. Auch die Twitter-User sind sich einig: eine solche Halterung braucht es nicht. Eine fragt: „Gibt es auch schon ein Navi für den Laden? Mir graut es schon“.