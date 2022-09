„Lieber nicht“: Edeka-Kunde entdeckt Ekel-Karotten in der Gemüseabteilung

Von: Yasina Hipp

Angesichts der steigenden Preise macht Einkaufen im Supermarkt nicht mehr allzu viel Spaß. Wenn man dann auch noch auf verdorbene Lebensmittel stößt, ist das noch schlimmer.

Berlin - Die Obst- und Gemüseabteilungen von Edeka, Rewe, Aldi und Co. bieten ein breites Sortiment an frischen Lebensmitteln an. Obst und Gemüse aus der ganzen Welt sind dort zu haben, teilweise haben die Lebensmittel demnach schon lange Transportwege hinter sich. Dass dabei das ein oder andere Früchtchen mal verschimmelt, oder durch eine Druckstelle schlecht wird, überrascht sicher nicht. Wenn man als Einkäufer dann aber tatsächlich auf Schimmel trifft, ist das ärgerlich und ekelhaft. So ging es einer Edeka-Kundin, die ihr Obst kaum erkennt und es sogar mit Schweineschnauzen vergleicht. Ein anderer Edeka-Einkäufer entdeckt Ähnliches im Gemüseregal.

Edeka: Karotten schimmeln in Plastiktüte

Ein Foto von seinem Ekelfund lädt der Edeka-Kunde auf seinem Twitter-Kanal hoch. Darauf zu sehen: in einer Plastiktüte verpackte Karotten, die schon sehr verschimmelt sind. Gut erkennbar haben die Möhren bereits schwarze Stellen. Und zwar alle 2-Kilogramm-Packungen, die sichtbar in der Kiste liegen. Der Twitter-User schreibt dazu: „Gut und günstig? Gerne! Aber bereits im Verkaufstresen total verschimmelt? Dann doch lieber nicht.“ Damit bezieht er sich auf die günstige Eigenmarke der Supermarktkette. Angesichts des Zustands der Karotten ist es durchaus nachvollziehbar, wenn niemand diese kauft.

Bei Edeka und Co.: In Plastik eingepacktes Gemüse

Was auch direkt beim Betrachten des Bildes ins Auge sticht: die große Plastikverpackung, in der die Karotten stecken. Über den Nutzen von Plastikverpackungen bei Obst und Gemüse gab es zuletzt bei Facebook eine große Diskussion. Dabei ging es allerdings nicht um Karotten, sondern um eine eingeschweißte Gurke. Inwiefern die Plastikverpackung hier die Karotten schützen soll, oder ob sie eher zur Schimmelbildung beigetragen hat, bleibt offen. Edeka selbst hat bisher nicht auf die Ekel-Karotten reagiert.