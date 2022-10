Edeka-Fund: Kunde entdeckt ungewöhnliche Toilettenpapierrolle – „So schwer praktikabel nutzbar“

Mit kleineren Packungsgrößen verstecken Supermärkte teils Preiserhöhungen. Eine unbrauchbare Klopapierrolle blieb einem Edeka-Kunden nicht unbemerkt – das Unternehmen reagierte.

Hamburg – Um steigende Kosten zu verschleiern, bieten Supermärkte teils kleinere Packungsgrößen zu identischen Preisen wie zuvor an. Weniger Inhalt zum gleichen Preis bezeichnen Verbraucherschützer auch als „Shrinkflation“. Ein Kunde entdeckte nach seinem Einkauf im Supermarkt nun eine ungewöhnliche Toilettenpapierrolle in einer Packung. Doch dahinter steckte offenbar etwas anderes als eine Mogelpackung.

Edeka-Kunde entdeckt halbe Toilettenpapierrolle in Packung: Ressourcenschonung?

Schonend mit Ressourcen umzugehen, ist ehrenhaft. Der Kunde war nach dem Kauf einer Packung mit Toilettenpapierrollen bei Edeka-Tochter Marktkauf allerdings etwas ratlos. „Hej Edeka-Team, finde es ja toll, dass ihr bei der Schonung von Ressourcen so engagiert mitmacht“, schrieb er auf Facebook augenzwinkernd. Und ergänzte: „Aber ein Hinweis darauf wäre toll gewesen, denn so ist das schwer praktikabel nutzbar.“

Was er damit meinte, wurde nach Anblick des zu dem Post hinzugefügten Fotos der Toilettenpackung schnell klar. Darauf zu sehen: Eine nur etwa drei Zentimeter breite Toilettenrolle, erworben in einer Marktkauf-Filiale. Es schien so, als sei die schmal geratene Rolle halbiert worden. Handelte es sich etwa um eine bewusste Sparmaßnahme von Edeka oder lag ein anderer Grund vor, warum die Rolle so deformiert daher kam?

Edeka reagiert und leitet Informationen über offenbare Fehlproduktion an Kundenservice weiter

Mitarbeiter des Social-Media-Teams des Supermarktes reagierten prompt. Ein unauffälliges Reduzieren der Packungsinhalte hatte man demnach nicht im Sinn. Offenbar handelte es sich schlicht um eine Fehlproduktion. „Danke für deinen Hinweis. Wir leiten das gern an den unseren Kundenservice weiter“, kommentierte das Facebook-Team der Supermarktkette den Post. Und bat um einige persönliche Daten, um den Fall aufklären zu können.

Manchmal fallen die Fehler der Supermärkte allerdings auch zugunsten der Verbraucher aus. Kürzlich entdeckte etwa ein Rewe-Kunde einen halben Liter Wodka für nur einen Cent im Supermarktregal - und erhielt die Flasche tatsächlich zu diesem Preis.