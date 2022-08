Edeka-Kunde verwirrt über Preisschilder: „Darf ich mir den Preis aussuchen?“

Von: Yasina Hipp

Die gestiegenen Preise aktuell sind auch in den Supermärkten spürbar. Zwei unterschiedliche Preisschilder tragen nun noch mehr zur Ratlosigkeit bei.

Hamburg - Aktuell dreht sich bei Edeka, Aldi, Lidl und Co. alles um die Preise. Denn diese sind durch die hohe Inflationsrate ziemlich durch die Decke geschossen. Lebensmittel sind derzeit sehr teuer. Da achten die Supermarkt-Kunden auch auf Cent-Beträge, wie dieser Edeka-Einkäufer, dem ein überraschender Unterschied bei Grieß-Packungen auffällt. Ein Kunde ist besonders überrascht von einem besonderen Rabatt, den er an der Kasse bekommt und fragt sich: Bekommen den alle? Und in einer weiteren Edeka-Filiale sorgen zwei unterschiedliche Preisschilder für Verwirrung. Der Entdecker teilt sein Erlebnis auf Twitter.

Edeka: Zwei Preise für das identische Produkt

Auf dem veröffentlichten Foto auf Twitter zu erkennen: zwei Packungen Leibniz-Kekse im Regal bei Edeka. Außerdem sind zwei Preisschilder zu sehen, die beiden an dem Keks-Regal befestigt sind. Und die machen einen stutzig: Denn für genau die gleiche 125-Gramm-Packung Leibniz-Keks werden zwei unterschiedliche Preise angegeben. Einmal 1,29 Euro und einmal 1,39 Euro. Die Urheberin des Posts zeigt sich verwirrt und schreibt dazu: „Und jetzt, Edeka? Darf ich mir den Preis aussuchen, entscheidet das der/die Kassierer*in oder funktioniert das nach dem Zufallsprinzip?“

Edeka: Fehler bei der Beschilderung

Wohl wird es leider nicht so sein, dass man sich an der Kasse für einen der Preise entscheiden kann. Bei der doppelten Beschilderung handelt es sich vermutlich einfach um einen Fehler der Filialmitarbeiter. Bei anderen Supermärkten kostet die gleiche Packung Kekse immer 1,39 Euro. Edeka selbst äußerte sich nicht zu dem Vorfall.

Auch wenn die 1,29 Euro kein günstigeres Angebot waren, gibt es bei den Supermärkten aktuell immer wieder Rabatte. Besonders viel Übermut hat jetzt ein Mediendesigner von Edeka bewiesen, der den Prospekt mit Knüller-Angeboten nur so zukleistert.