„Ungünstig: Kurzsichtig ohne Lesebrille“ – Werbe-Fail bei Edeka

Von: Anika Zuschke

Edeka ist ein lustiger „Lesebrillen-Fail“ in einem Werbeprospekt unterlaufen – der einem aufmerksamen Kunden auch direkt ins Auge gesprungen ist.

München – In Deutschland tragen über 40 Millionen Menschen eine Brille. Diese dient als Sehhilfe – bei Kurzsichtigen in die Ferne und bei Weitsichtigen für die Nähe. Außerdem gibt es da noch die Lesebrille. Der Begriff der Lesebrille hat sich durchgesetzt, weil mit dem Einsetzen der sogenannten Alterssichtigkeit (ab dem 45. Lebensjahr) das Sehen in der Nähe immer schwieriger wird. Das fällt Betroffenen besonders beim Lesen auf. Eine Lesebrille benötigt man also meistens erst ab einem gewissen Alter und durch sie wird deutliches Sehen in der Nähe wieder möglich – etwas, womit Kurzsichtige eigentlich kein Problem haben. Das hatte Edeka wohl falsch auf dem Schirm und erlaubte sich auf einer Werbeanzeige einen lustigen Fail.

Weit weniger witzig mutete einem Edeka-Kunden ein Besuch in einem der Münchner Supermärkte an – er postete gleich mehrere Ekel-Fotos auf Facebook.

Werbe-Fail von Edeka: Der Spruch „Ungünstig: Kurzsichtig ohne Lesebrille“ ergibt wenig Sinn

Kurzsichtigkeit beschreibt dem Online-Optiker my-spexx zufolge eine Schwäche des Auges, Objekte in der Ferne zu fokussieren. Mit einer Lesebrille, die scharfes Sehen in der Nähe wieder möglich macht, ist einer kurzsichtigen Person also erst einmal wenig geholfen. Da erscheint der Werbespruch von Edeka umso lustiger: „Ungünstig: Kurzsichtig ohne Lesebrille – Günstig: Angebote, die ins Auge springen“ steht in einem Prospekt des Einzelhandel-Riesen geschrieben. Einem aufmerksamen Leser ist das aufgefallen – er hat Edeka via Facebook direkt darauf hingewiesen.

„Liebe Werbedesigner*innen bei Edeka, da ist euch wohl ein Fehler unterlaufen... Soweit ich weiß, brauchen Kurzsichtige keine Lesebrillen“, schrieb der Facebook-Nutzer und fügte hinzu: „Ich bin selber kurzsichtig und komme gut ohne Lesebrille aus.“ Dazu schickte der User ein Foto von ebenjenem Prospekt mit. Erst kürzlich sorgte eine Edeka-Filiale bereits mit einer anderen Aktion für Aufsehen: Sie sperrte Speiseöl in eine Vitrine neben teuren Alkohol.

Edeka reagiert freundlich und mit Witz: „Hat Kolleg:innen auch die Brille für den Feinschliff gefehlt“

Doch Edeka reagierte genauso freundlich und mit einer Portion Selbstironie auf ihren Werbe-Fail. Unter dem Post antwortete das Unternehmen: „Huch, da hat unseren Kolleg:innen vielleicht auch die Brille für den letzten Feinschliff gefehlt.“ Außerdem bedankte sich Edeka für den Hinweis und versprach, diesen weiterzugeben. In Neubrandenburg sorgt eine Edeka-Filiale mit einer ganz anderen Aktion für Empörung: Sie sperrt Jugendliche aus.

Um fair zu sein: Der Werbespruch hat vermutlich einen anderen Sinn verfolgt, doch ganz falsch war er nicht. Denn auch Kurzsichtigen kann im Alter eine Lesebrille drohen. Je nach Brillenstärke ist diese laut augenchirurgie.clinic aber in der Regel erst etwas später als bei „Normalsichtigen“ nötig. * tz.de und merkur.de sind ein Angebot von IPPEN.MEDIA.