Edeka-Kunde freut sich auf seine Hotdogs – doch nach dem Öffnen ist er „ohne Worte“

Die Würste der Edeka-Hotdogs waren mit Schimmel übersät. © Screenshot Facebook

Wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist, werden einige Verbraucher unsicher. Lebensmittel können auch davor schlecht werden, wie ein Edeka-Kunde entdecken musste.

München - Viele Produkte sind noch lange nach dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD) verzehrbar. Dennoch schmeißen Supermärkte wie Aldi, Penny und Co. immer noch tonnenweise Lebensmittel weg. Bei schnell verderblichen Lebensmitteln muss man dennoch vorsichtig sein. Auch Wurst zählt zu dieser Kategorie. Das musste auch ein Edeka-Kunde feststellen, der eine böse Überraschung erlebte, als er zwei Hotdogs auspackte.

Edeka: Verschimmelte Wurst vor Ablauf des MHD - Kunde findet keine Worte

Das Fast Food waren übersät mit Schimmel. Viele kleine weiße Punkte machten sich auf der Wurst breit. Der Kunde fotografierte die Würste und teilte das Bild auf Facebook. Das Ärgerliche für den Hotdog-Liebhaber war dabei, dass die Würste verschimmelt waren, bevor das MHD abgelaufen ist. Das Bild postete er am 27. Juli. Dazu schrieb der Kunde: „Bis 1.8 haltbar. Aus der Packung genommen und komplette Wurst verschimmelt.... Ohne Worte...“

Edeka reagierte schnell auf den Post. „Das tut uns leid. Wir leiten es an unseren Kundenservice weiter. Bitte schick uns per PN deine Postanschrift, E-Mail-Adresse und/oder Telefonnummer und bitte bewahre, wenn möglich, die Verpackung noch auf“, kommentierte der Supermarkt. Ein User nahm Edeka in Schutz und schrieb: „Ärgerlich.... aber wenn du es nicht gesehen hast, wie sollen es dann die Mitarbeiter sehen?“ Ob der Kunde mit den verschimmelten Würsten der Edeka-Bitte gefolgt ist, teilte er nicht mehr mit.

Edeka-Produkt voller Schimmel - nicht alles sollte nach Ablauf des MHD gegessen werden

Wenn die Lebensmittel normal aussehen, riechen und schmecken, dann können diese in der Regel auch nach Ablauf des MHD verzehrt werden. Das MHD gibt nämlich nur an, bis wann ungeöffnete Lebensmittel die spezifischen Eigenschaften mindestens behalten.

Nutzer auf Twitter stellte den Verzerr von Lebensmitteln nach Ablauf des MHD jedoch infrage. Ein Nutzer postete Back-Camembert von den Supermärkten Aldi und Lidl, die nach Ablauf des MHD nicht unterschiedlicher aussehen könnten. Nach 1,5 Monaten sah der Back-Camembert wie frisch gekauft aus. Die User waren sich einig, dass sie der Käse beunruhigte. (vk)