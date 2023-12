Mädchen als Drogenkurierin missbraucht? Fall um Ehepaar sorgt in Kroatien für Entsetzen

Von: Patrick Mayer

Drucken Teilen

Dieser Fall sorgt in Kroatien für Aufsehen. Ein Ehepaar aus Pula soll eine Minderjährige in Istrien an der Adria als Drogenkurierin missbraucht haben.

Pula – Jedes Jahr landen rund 400.000 Touristen mit dem Flugzeug im kroatischen Pula. Viele davon kommen aus Deutschland, aus Frankfurt am Main, Stuttgart oder München etwa. Wobei viele Urlauber aus Bayern ge r ne auch über die Karawanken-Autobahn mit dem PKW oder mit dem Campingwagen in die Adria-Region Istrien reisen.

Pula in Kroatien: Schock in Istrien nach mutmaßlichem Drogenhandel mit Minderjährigen

In Kroatien hat nun ein Kriminalfall just aus dem idyllischen Pula für Aufsehen und Erschrecken gesorgt. Wie das österreichische Magazin Kosmo berichtet, steht ein Ehepaar unter dem Verdacht, eine Minderjährige als Drogenkurierin missbraucht zu haben.

Demnach sollen eine 36-jährige Frau und ihr 39-jähriger Mann Beweisunterdrückung betrieben sowie unerlaubt Drogen hergestellt und mit diesen gehandelt haben. Im April 2023 sollen sie zudem mehrmals ein Kind dafür bezahlt haben, für sie in der Region Pula Drogen zu verkaufen, schreibt Kosmo weiter.

Beliebtes Urlaubsziel deutscher Touristen in Kroatien: das Adria-Städtchen Pula. © IMAGO / Zoonar

Damit noch lange nicht genug: Die Vorwürfe gehen über das Geschilderte hinaus. Das Ehepaar soll ferner fünf Minderjährigen Geld und einen Roller angeboten haben, damit diese das junge Mädchen gewaltsam einschüchtern. Laut Kosmo sollte somit verhindert werden, dass das Mädchen vor Gericht gegen die 36-jährige Frau aussagt.

Pula in Kroatien: Bedrohte Verbrecherduo nach Drogenhandel kleines Mädchen?

Das mutmaßliche Verbrecherduo wurde am 29. November von der kroatischen Polizei verhaftet. Bei der Durchsuchung des Hauses der Verdächtigen sei eine geringe Menge Amphetamine sichergestellt worden, heißt es in dem Bericht. In Kroatien gilt die Straßenkriminalität laut Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes generell als sehr gering, auch Gewaltdelikte sind demnach selten.

Pula Pula ist mit rund 58.000 Einwohnern die größte Stadt der kroatischen Gespanschaft Istrien und die neuntgrößte Stadt des Balkan-Landes. Pula liegt an der Adria nahe der Südspitze der Halbinsel Istrien, als Wahrzeichen gilt das antike Amphitheater. Der Tourismus ist der Hauptwirtschaftszweig. Pula hat dafür einen eigenen internationalen Flughafen, der unter anderem aus den deutschen Städten Frankfurt am Main, München, Düsseldorf, Berlin, Hamburg, Hannover, Dresden und Stuttgart angeflogen wird. Jedes Jahr landen dort rund 400.000 Touristen.

Istrien hat die meisten Urlauber: Kroatien steuert im Tourismus auf Rekord-Jahr zu

Der Tourismus floriert dagegen: Kroatien steuert 2023 auf ein Rekord-Jahr zu. Zwischen Januar und September besuchten laut nationalem Tourismusverband bereits 18,7 Millionen Reisende das Land. Auch die Nachsaison ist demnach vergleichsweise stark besucht. Die meisten Urlauber und Reisende kamen nach Istrien. (pm)