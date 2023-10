Bigfoot oder Yeti gesichtet? Mysteriöses Video aus den USA gibt Rätsel auf

Von: Victoria Krumbeck

Eine Frau teilte im Netz Aufnahmen, die ein großes und stark behaartes Wesen zeigen. Sie ist sich sicher: Es ist Bigfoot. Oder ist es doch nur einen Streich?

Silverton – Ob das Ungeheuer von Loch Ness, der Yeti oder Bigfoot – im Laufe der Jahre wurden immer wieder Geschichten rund um die mysteriösen Geschöpfe verbreitet. Letzteren will ein Ehepaar, das mit dem Zug im US-Bundesstaat Colorado unterwegs war, gesichtet haben. Auch in anderen Ländern wie etwa in Australien wurde eine Bigfoot-ähnliche-Gestalt angeblich gesichtet. Auf Facebook postete die Frau Bilder und Videos, auf denen das Wesen zu sehen sein soll. Bereits zuvor sollen ähnliche Sichtungen in der Region gemeldet worden sein. Ein Experte zweifelt jedoch an der Echtheit.

Bigfoot-Sichtung in den USA: „Wir sind überzeugt“ – Ehepaar teilt Aufnahmen

Als das Paar am 8. Oktober im Zug saß, um von Silverton nach Durango zu fahren, wollte die Frau in den Bergen nach Elchen Ausschau halten, wie sie auf Facebook erzählte. Ihr Ehemann sollte ihr dabei helfen, der jedoch etwas anderes Großes und Haariges in der Landschaft sah. Er glaubt, dass es Bigfoot war. Ein anderer Mann, der neben dem Ehemann der Frau saß, zückte daraufhin sein Smartphone und fing an, das merkwürdige Wesen zu filmen. Die Frau machte es ihm nach. Die entstandenen Aufnahmen teilte sie am 10. Oktober zusammen mit der Geschichte auf Facebook.

Auf dem Video sieht man, wie das große, behaarte Wesen am helllichten Tag in der bergigen Landschaft läuft und sich dann auf den Boden setzt. Die Facebook-User sind von den Aufnahmen begeistert. „Das ist verrückt“, schrieb ein Nutzer. „Das ist großartig“, kommentierten andere. „Wenn Sie uns vor unserer Reise gefragt hätten, hätten wir gesagt, dass [Bigfoot] vielleicht echt sein könnte, aber jetzt sind wir überzeugt“, erzählte die Frau der New York Post.

Bigfoot-Sichtung: Experte sieht „verdächtige Ähnlichkeit“ mit Kostüm

Lebt Bigfoot also in Colorado? Nicht ganz davon überzeugt ist Matthew Moneymaker, Leiter der Bigfoot Field Researchers Organization. Er sagte dem US-Blatt, dass es mehrere Indizien gibt, welche die Sichtung widerlegen. Eins davon sei die „verdächtige Ähnlichkeit“ mit einem 200-Dollar-Kostüm. Außerdem soll es einem Bigfoot-Kostüm ähneln, das das lokale Unternehmen „Sasquatch Expedition Campers“ für Werbezwecke verwendet. Auf Anfrage der New York Post bestätigte das Unternehmen die Verwendung eines solchen Kostüms, verneinte jedoch eine Beteiligung an der Sichtung des Ehepaares.

Diese Aufnahmen teilte eine Frau, die behauptet, in Colorado Bigfoot gesehen zu haben. © Screenshot Facebook/Shannon Parker

Moneymaker, der früher die Animal-Planet-Serie „Finding Bigfoot“ (deutsch: Bigfoot finden) moderierte, erzählte der US-Zeitung, dass es in der Region bereits Sichtungen gab. Auch an der Bahnstrecke, auf der das Ehepaar entlang fuhr. Eine Folge der Serie wurde in genau der Region in Colorado gedreht. Er fügte jedoch hinzu, dass bei den anderen Sichtungen die Menschen von einem viel dunkleren Fell erzählten, als auf dem Video zu sehen sei. Ob echt oder nicht, eine gute Geschichte kann das Ehepaar von seiner Reise erzählen. (vk)