Ehepaar Grupp erklärt, warum die Wahl des Geschäftsführers auf Sohn statt Tochter fiel

Von: Sina Alonso Garcia

Paukenschlag in Burladingen: Zum Anfang des Jahres 2024 übernehmen Wolfgang Grupp Junior und seine Schwester Bonita die Firma Trigema. Ihm wird dabei eine prominentere Rolle zuteil als ihr.

Burladingen – Lange predigte Wolfgang Grupp (81), dass nur eines seiner Kinder einmal die Firma Trigema übernehmen könne. Inzwischen steht fest: Tochter Bonita (34) und Sohn Wolfgang Junior (32) werden das Unternehmen gemeinsam in die Zukunft führen. Während Wolfgang Junior den Posten des Geschäftsführers einnimmt, bleibt seine Schwester weiterhin Teil der Geschäftsführung. Zwar gelten die beiden offiziell als gleichberechtigte Partner und besitzen mit jeweils 40 Prozent denselben Anteil an der Firma, ihm wird jedoch eine prominentere Rolle als ihr zuteil.

In der Sendung Maischberger in der ARD, in der das Ehepaar Grupp kürzlich zu Gast war, richtete die Moderatorin noch einmal ein Augenmerk auf die Trigema-Nachfolge und den künftigen Geschäftsführer. „Warum wird es der Sohn und nicht die Tochter, die ja zwei Jahre älter ist?“, fragte Sandra Maischberger. Offenbar ist bei ihr der Eindruck entstanden, dass Grupp als konservativer Unternehmer womöglich lieber den männlichen Nachfolger ausgewählt hat.

Grupp: „Mein Sohn ist die Nummer eins, meine Tochter die Nummer zwei“

Elisabeth Grupp, die solche Spekulationen offenbar gerne ausräumen wollte, antwortete: „Es ist ja so, dass mein Mann die Firma zum Ende des Jahres an uns drei verschenkt.“ Ihr Mann habe die Firma bislang als eingetragener Kaufmann (e.K.) geführt. „Wir können aber, wenn wir zu dritt sind, nur eine KG (Kommanditgesellschaft, Anm. d. Red.) machen.“ Wirtschaftsprüfer hätten der Familie geraten, eine GmbH aus Trigema zu machen. „Aber die Kinder haben dann entschieden, dass sie das Erbe ihres Vaters weitertragen und weiter in der Haftung bleiben wollen.“ Man habe sich schließlich darauf geeinigt, dass der Sohn die Haftung übernimmt.

Bei „Maischberger“ verriet das Ehepaar Grupp, wieso die Wahl des Geschäftsführers auf Sohn Wolfgang Junior fiel. © IMAGO/Panama Pictures/dpa/Bernd Weißbrod (Fotomontage BW24)

„Mein Sohn ist also als Geschäftsführer quasi die Nummer eins, meine Tochter die Nummer zwei“, erklärte Elisabeth Grupp. „Ich bleibe Anteilseignerin, werde aber nicht in die Geschäftsführung gehen.“ Maischberger reichte das offenbar nicht als Erklärung: „Und warum ist der Sohn die Nummer eins und die Tochter die Nummer zwei?“, hakte die Moderatorin ein. Sie habe da so einen „Grundverdacht“.

Beziehungsstatus der Kinder spielt bei Trigema-Nachfolge eine Rolle

Wie Elisabeth Grupp betonte, hätten ihre Kinder die Entscheidung unter sich ausgemacht. Für sie persönlich sei die Wahl auch deshalb nachvollziehbar, da ihr Sohn seinen Lebensmittelpunkt in Burladingen sehe – ein für Grupp Senior wichtiges Kriterium für den zukünftigen Geschäftsführer. Wie der scheidende Trigema-Chef einmal erklärte, spiele bei seiner Nachfolge auch die Partnerwahl seiner Kinder eine Rolle. Wer etwa einen Partner im Ausland heirate, komme als Geschäftsführer nicht mehr infrage.

„Mein Sohn sieht sich langfristig in Burladingen. Meine Tochter auch, aber da sind die Wege noch offen“, sagte Elisabeth Grupp. Während über Grupp Junior bekannt ist, dass er eine Freundin in München hat, sprach Bonita Grupp in einem Interview Anfang 2023 noch davon, dass sie Single sei.