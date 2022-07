Kuriose Klausel in „Ehevertrag“: Frau darf nur eine Pizza pro Monat essen

Von: Kai Hartwig

Die Pizza zählt zu den Lieblingsgerichten vieler Menschen. Eine indische Braut war so vernarrt in den italienischen Klassiker, dass ihr Mann die Reißleine zog.

Guwahati/München – Für viele Menschen ist es der wohl wichtigste Tag in ihrem Leben: Die eigene Hochzeit. Wenn sich Paare das Ja-Wort geben, besiegeln sie damit ihre Liebe. Ob diese dann von Dauer ist oder die Ehe in die Brüche geht, lässt da noch nicht erahnen.

Allerdings setzt das ein oder andere Ehepaar vor seiner Vermählung einen Ehevertrag auf – so offenbar auch Oliver Pocher und Gattin Amira. Der kommt dann in der Regel aber erst nach Scheitern der Ehe zum Tragen. In Indien entschloss sich kürzlich ein junges Paar dazu, seine Hochzeit zu feiern. Und setzte zu diesem Zweck einen Vertrag auf. Der hatte zwar wohl eher keine rechtliche Gültigkeit und war vielmehr ein symbolischer Akt. Besonders eine Klausel hatte es aber in sich.

Indien: Paar setzt Klausel in „Ehevertrag“ – Frau darf nur eine Pizza pro Monat essen

Die Ehefrau durfte demnach „nur eine Pizza pro Monat“ essen. Da tätigte der Gatte aber einen ganz schön harten Eingriff in die kulinarische Freiheit seiner Liebsten. Doch dies machte er nicht ohne Grund. Schon zu Uni-Zeiten war die inzwischen 24-jährige Shanti Prasad offenbar ganz vernarrt in den Klassiker der italienischen Küche.

„Ich glaube sie denkt jede freie Minute an Pizza - selbst im Schlaf“, schilderte Raghav Thakur, ein Freund des Paares, der BBC. Daher kam ihm die Idee, den Vertrag aufzusetzen und dem Paar zu seiner Hochzeit vorzulegen. Shanti und ihr Mann unterschrieben diesen dann auch, wie ein Video auf Instagram zeigte.

Dabei dürfte Mintu Rai schon früh gemerkt haben, was für eine große Rolle die Pizza im Leben seiner zukünftigen Ehefrau spielt. Der heute 25-Jährige erinnerte sich, dass auch das erste Date mit Shanti nur an einem Ort stattfinden konnte. „Ich wusste, dass ich sie zu einer Pizza ausführen musste, weil sie immer nur über Pizzas sprach,“ meinte er. „Bei Dates würde ich immer vorschlagen: ‚Lass uns eine Pizza essen gehen‘“, bestätigte die Braut.

Hochzeit in Indien: Freunde des Paares erstellen „Ehevertrag“ – Braut muss Pizza-Konsum stark einschränken

Ihr Mann mag diese zwar auch, er müsse „aber nicht jeden Tag“ eine Pizza verspeisen. Um den Eheleuten das künftige Zusammenleben zu erleichtern, diskutierte der Freundeskreis des Paares über einen möglichen Kompromiss. Eine Liste von Dingen, die zu tun oder zu unterlassen seien, wurde von Kumpel Raghav und weiteren Hochzeitsgästen erstellt.

Man habe schließlich acht Punkte in den Ehevertrag aufgenommen. „Da sie ein Pizza-Freak ist, haben wir das ganz nach oben gesetzt“, erklärte Raghav, warum das Gebot „nur eine Pizza pro Monat“ den Vertrag eröffnet. Doch ob sich die Braut wirklich daran hält, erscheint äußerst fraglich.

Indische Braut hält „Verbot“ nicht ein: „Wir haben schon zweimal Pizza gegessen seit der Hochzeit“

Schon in den ersten beiden Wochen nach der Hochzeit hat Shanti ihre Pizza-Beschränkung nicht wirklich eingehalten. „Sie hält das nur für einen Witz“, sagte Raghav lachend. Die Braut bestätigte dies und gestand kleinlaut: „Wir haben schon zweimal Pizza gegessen seit der Hochzeit – und die ist erst zwei Wochen her.“

Immerhin stand als zweiter Punkt auch eine gesunde Alternative zur Pizza auf der Vertragsagenda. „Sag ja zu Ghar Ka Khana“, hieß es da. Vielleicht gibt Pizza-Fan Shanti dieser vegetarischen Küche aus ihrer indischen Heimat eine Chance.

Unterdessen verriet kürzlich ein Münchner Pizzabäcker sein Geheimnis für die perfekte Pizza. Und der Mann ist vom Fach, er stellte in Verbindung mit der runden Speise einen Weltrekord auf. (kh)