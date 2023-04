Eigenartiges „Mode“-Accessoire: Mann geht mit riesiger Schlange um den Hals spazieren

Treffen sich zwei Spaziergänger im Wald: Was nach dem Anfang eines Witzes klingt, löst einen Polizeieinsatz aus. Der Grund bringt aber letztlich auch die Beamten zum Schmunzeln.

München/Bitburg – Über Mode lässt sich bekanntlich streiten. Was der eine schön findet, ist in den Augen eines anderen womöglich grottenhässlich. Und so ergeben sich mitunter abenteuerliche Anblicke. So auch für eine Person aus der Eifel: Bei einem Spaziergang durch den Wald bot sich ihr ein derart exotischer Anblick, dass sie sofort zum Handy griff – und die Polizei rief.

Und auch die Beamten dürften zunächst mal etwas verdutzt geschaut haben. Denn vor Ort fanden sie einen Mann mit einem fragwürdigen Sinn für Mode vor. „Leicht bekleidet“ und mit einer mächtigen Schlange um den Hals spazierte er durch den Wald nahe Bitburg, wie aus einer Pressemitteilung der Polizeidirektion Wittlich hervorgeht.

Polizei-Streife stoppt Mann, der mit Hausschlange „Gassi“ geht

Völlig unbehelligt drehte der Mann eine kleine Runde, mit dem Reptil dort im Schlepptau, wo bei den meisten Menschen sonst ein Schal hängt. Der Grund dafür ist ebenso harmlos, wie das Tier selbst: Nachdem die Polizei-Streife den Mann ausfindig gemacht hatte, stellte sich heraus, dass es sich bei der gelben Python um seine Hausschlange handelt. Schaulaufen mit exotischen Haustieren scheint in Mode zu sein. In der Münchener Innenstadt zog jüngst ein Mann mit seinem Riesenvogel Aufmerksamkeit auf sich.

Um den Nacken wickelte sich der Besitzer das Tier allerdings weniger aus modischen denn fürsorglichen Gründen. Der Mann wollte seiner Hausschlange etwas frische Luft gönnen und nahm sie deshalb mit auf den Spaziergang. Nicht nur Hunde müssen schließlich mal Gassi geführt werden, wie auch die Polizei auf Twitter meinte und den Einsatz mit viel Humor nahm.

„Schal“ der etwas anderen, aber harmlosen Art: Gelbe Python hängt Mann um den Hals

Gefahr bestand im Übrigen keine: Nach näherer Begutachtung habe die Polizei laut Einsatzbericht festgestellt, dass die Schlange zu den harmloseren ihrer Art gehöre. Und auch ohne besondere Genehmigung gehalten werden dürfe. Im schlimmsten Fall könnte man dem Mann also eine „Mode-Sünde“ vorwerfen.

Was es mit der „leichten Bekleidung“ des Besitzers auf sich hat, wird nicht näher erklärt. Die Python kann damit schon mal nicht gemeint sein. Diese Schlangengattung kann nämlich durchschnittlich bis 90 Kilogramm schwer und sieben Meter lang werden. Zumindest in der Wildnis lebende Tigerpythons, bei denen mitunter auch mal ein ausgewachsener Alligator auf dem Speiseplan steht. Die Artverwandte, aber deutlich kleinere Königspython, die man sich auch zu Hause halten darf, wiegt maximal drei Kilogramm und wird bis zu zwei Meter lang. Derweil unternahm kürzlich eine andere Schlange einen Ausflug ganz ohne ihren Besitzer. (rku)