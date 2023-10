Wagen fährt einfach weiter: Mann wird von eigenem Auto entführt

Von: Vivian Werg

Teilen

Für einen Mann aus Glasgow wird die Fahrt mit seinem neuen Elektroauto zum Alptraum. Sein Auto lässt sich plötzlich nicht bremsen und entwickelt ein Eigenleben.

Berlin – Angesichts hoher Spritpreise und dem umweltfreundlicheren Fahren werden E-Autos in Deutschland immer beliebter. Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) wurden im September knapp 32.000 neue E-Autos zugelassen.

Autofahren sollte eigentlich möglichst unkompliziert sein, gar Spaß machen. Ein 53-jähriger Mann erlebte mit seinem nagelneuen Elektroauto jedoch eine Schreckensfahrt. Mit seinem außer Kontrolle geratenes Fahrzeug unternahm er ungewollt eine Spritztour und diese ließ sich schließlich nur durch ein Manöver der Polizei beenden.

Elektroauto lässt sich plötzlich weder öffnen noch kontrollieren

Brian Morrison war am Sonntagabend (8. Oktober) auf dem Heimweg von der Arbeit, als sich sein neuer MG ZS EV bei einer Geschwindigkeit von fast 50 km/h nicht mehr abbremsen ließ. „Ich merkte, dass etwas nicht stimmte, als ich auf einen Kreisverkehr zufuhr. Ich wollte abbremsen, aber das tat es nicht“, sagte der 53-Jährige gegenüber dem Nachrichtendienst BBC.

Von eigenem Auto entführt – ein Elektroauto ließ sich nicht mehr kontrollieren (Symbolbild) © Sebastian Geisler/ Imago

„Dann hörte ich ein lautes Schleifgeräusch, das sich nach Bremsen anhörte, aber da es sich um ein so neues Auto handelte, wusste ich, dass es damit keine Probleme geben konnte“, erzählte Morrison weiter. Nach eigenen Angaben konnte er den Kreisverkehr durchfahren, das Auto sei aber bei Tempi 30 stecken geblieben. „Das hört sich vielleicht nicht sehr schnell an, aber wenn man keine Kontrolle über die Geschwindigkeit hat und völlig eingeklemmt ist, ist das erschreckend“, fügt der Schotte hinzu, der nach Angaben des BBC aufgrund einer Mobilitätseinschränkung sich nicht mit einem Sprung aus dem Auto befreien konnte.

Fahrer des E-Autos: „Ich wurde von meinem unkontrollierbaren Auto entführt“

„Ich wurde von meinem unkontrollierbaren Elektroauto entführt“, erklärte Morrison der Scottish Sun. Er habe auf unzählige Knöpfe gedrückt, aber ohne Erfolg. Das Elektroauto fuhr einfach weiter. „Das Auto fuhr von alleine los, ich konnte nichts tun“. Glücklicherweise seien um die Uhrzeit kaum Autos unterwegs gewesen. In Panik rief er zunächst seine Frau an und anschließend die Polizei.

Elektroautos: Die zehn beliebtesten Modelle in Deutschland Fotostrecke ansehen

„Es war das erste Mal, dass die Sachbearbeiter mit diesem Problem konfrontiert wurden, und sie hatten keine Ahnung, was sie tun sollten“, zitiert der BBC den Betroffenen. Innerhalb kurzer Zeit waren mehrere Polizeiautos vor Ort. Der 53-Jährige sollte die Autoschlüssel durch das Fenster des Wagens werfen. Die Beamten wollten den Motor des E-Autos aus der Ferne abschalten. Gleichzeitig solle Morris für einige Sekunden den Startknopf gedrückt halten. Doch das Elektroauto ließ sich nicht abschalten. Stattdessen leuchtete das gesamte Armaturenbrett mit Fehlern auf.

Grund für die Irrfahrt unbekannt – Untersuchungen laufen

Die Beamten beschließen schließlich Morris dazu zu bringen, hinten in ihren Lieferwagen zu krachen, bevor er in ein dichter bebautes Gebiet kam. Der Betroffene fährt in einen weiteren Kreisverkehr ein und der Wagen verliert dadurch etwas an Tempo. Dadurch gelang es einem Beamten in den Wagen hereinzuspringen und den MG zum Stoppen zu bringen. Die 15-minütige Fahrt war für den Betroffenen wohl die längste Fahrt seines Lebens.

Der Vorfall wird nun von der Versicherung untersucht. „Wir nehmen diese Angelegenheit sehr ernst, und jetzt, da der Kontakt zu Morrison hergestellt wurde, setzen wir alles daran, die Angelegenheit schnell und umfassend für ihn zu lösen“, sagte ein Sprecher von MG Motors, das zum in Shanghai ansässigen Unternehmen SAIC Motor gehört, gegenüber dem Sender BBC. Wer mit seinem Elektroauto in die Waschanlage möchte, sollte im Vorfeld einige Dinge beachten. (Vivian Werg)