Bäckerei sorgt mit eigenwilliger Leberkäse-Kreation für Aufsehen – „Einreiseverbot in Bayern“

Von: Kai Hartwig

Teilen

Leberkäse gehört zu Bayerns Spezialitäten. Eine schwäbische Bäckerei kreuzte ihn nun mit einem heimischen Klassiker. Und erntete nicht nur Zuspruch.

Kassel/Stuttgart – Wie heißt es doch so schön: Geschmäcker sind verschieden. Das gilt sowohl für Kunst, Musik oder etwa den favorisierten Fußballklub. Aber natürlich auch für Essen und Getränke. Kulinarisch scheiden sich die Geister oftmals, wie nun auch der Fall einer eigenwilligen Leberkäse-Kreation einer Bäckerei zeigt. Diese befindet sich in Stuttgart, wo kürzlich ein rätselhaftes Licht für Diskussionen sorgte.

Bäckerei sorgt mit eigenwilliger Leberkäse-Kreation für Aufsehen – „Einreiseverbot in Bayern“

Ein User postete auf Instagram ein kleines Video. Den Post kommentierte er mit den Worten „Nett hier – und auch lecker“. Dazu beschriftete er den Videoclip wie folgt: „POV: Du stehst in dieser Bäckerei in Stuttgart und dann entdeckst du DAS!“ Zu Beginn des Videos ist eine Bäckereitheke zu sehen. Dann schwenkt die Kamera schnell nach rechts, zum Bereich mit Produkten, die warmgehalten werden. Und fängt besagte Leberkäse-Kreation ein. Die zeigt nicht nur den klassischen Fleischkäse, sondern einen Leberkäse mit einer Füllung – bestehend aus Maultaschen.

12 deftige Gerichte, die man sich in Bayern nicht entgehen lassen sollte Fotostrecke ansehen

Die schwäbische Spezialität gekreuzt mit dem besonders in Bayern so beliebten Leberkäse? Eine gewagte Mischung, die bei dem Verfasser des Instagram-Posts offenbar sehr gut ankommt. „Fleischkäse mit Maultaschen“ beschriftet er die Szene, als die Kreation des Stuttgarter Bäckers im Bild erscheint. Und versieht dies noch mit einem roten Herz.

Einige der anderen Nutzer stimmen dem zu und äußern sich durchaus positiv. „Feier ich. Wo ist das genau? Ich komm vorbei“, meint ein User. „Wieso erfahre ich das jetzt erst?“, will ein anderer wissen: „Bin gerade vor drei Wochen an Stuttgart vorbei gefahren. Hätte ich das gewusst, wäre ich sofort runter von der A8.“ Doch nicht überall stößt der Leberkäse mit Maultaschenfüllung auf so viel Gegenliebe. Ganz im Gegenteil.

Große Kritik an Leberkäse mit Maultaschenfüllung – „Es sieht aus wie eine Eiterkapsel“

Zahlreiche User geben ihr großes Missfallen zum Ausdruck. In vielen Fällen wird auch der Eindruck vermittelt, dass besagte Nutzer aus Bayern stammen. „Oh mein Gott... das ist ganz sicherlich verboten“, kommentierte eine Nutzerin. „Einreiseverbot in Bayern“, fordert ein User – und bekommt dafür fast 2000 Likes. „Alleine, dass da Fleischkäse steht, ist schon ein Verbrechen“, meint ein weiterer. „Es sieht aus wie eine Eiterkapsel“, war das vernichtende Urteil eines anderen Users.

Eine Stuttgarter Bäckerei bietet einen Leberkäse mit Maultaschen an. © Screenshot / Instagram.com/lexander_lafleur

„Maultaschen sind ja schon lecker. Aber sowas käme mir niemals in meinen Leberkäs. Das wär ja das gleiche wie wenn man da ne Weißwurst reinpackt“, befand eine Nutzerin. „Gottlos“, urteilte ein User. „Ihr Schwaben habt so einen Knax“ und „Immer wenn der Schwabe versucht, ein Bayer zu sein, kommt sowas dabei raus: Unfall“ lauteten andere Meinungen. Ein anderer meinte schlicht: „Zu viel des Guten.“

Zur Ehrenrettung des Schwabenlandes bleibt zu erwähnen, dass ein Nutzer die umstrittene Leberkäse-Kreation laut eigenen Angaben in einer Großstadt in Bayern ebenfalls vorgefunden haben will. „Habe ich leider vor zwei Wochen in Fürth auch gesehen“, gab er an. Ähnlich umstritten war vor einiger Zeit eine Leberkäse-Kombination in Österreich, die sogar als „Verbrechen“ empfunden wurde.