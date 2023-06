Keine „einfache Entscheidung“: Hauptberuflicher Klima-Kleber macht Urlaub in Mexiko – Mega-Shitstorm entbrannt

Von: Moritz Bletzinger

Erst kleben, dann fliegen? Ein Klimaaktivist aus der Schweiz wurde am Flughafen erwischt und kämpft jetzt gegen einen riesigen Shitstorm.

München/Zürich – „Ja, ich bin in Mexiko“, gibt Max Voegtli auf Twitter zu. Der Schweizer Klimaaktivist kämpft gegen einen riesigen Shitstorm, seit er in Zürich am Flughafen fotografiert wurde. Voegtli ist Sprecher der Organisation „Renovate Switzerland“, dem Schweizer Pendant zur „Letzten Generation“, die in Bayern abgehört wurde.

Zwei Tage nachdem Voegtli in einer Talkshow aufgetreten war, erwischte ihn ein ZüriToday-Leser am Airport. Und berichtete dem Blatt: Der Klimaaktivist stieg in ein Flugzeug von Zürich nach Paris. Dort ging sein Anschlussflug nach Mittelamerika.

Max Voegtli ist Sprecher der Klimabewegung „Renovate Switzerland“: Für seinen Flug von Zürich über Paris nach Mexiko steht er heftig in der Kritik. © Screenshot/Twitter/Renovate Switzerland

„Klima-Judas“: Aktivist kassiert Shitstorm für Flugreise über Paris nach Mexiko

„Als Klima-Kleber und Straßenblockierer geht das gar nicht, da gibt es auch keine Ausreden. Ich bin empört“, schimpft der Leser: „Wenigstens nach Paris gibt es eine super Zugverbindung. Wasser predigen und Wein trinken, das ist absolut inakzeptabel und unglaubwürdig.“

Ähnliche Kritik fliegt Voegtli jetzt auch in den sozialen Netzwerken um die Ohren. „Heuchler“, „Pharisäer“, „Klima-Judas“, schimpfen ihn User auf Twitter. „Das nächste Mal, wenn du nach Mexiko fliegst, klebe ich mich auf die Rollbahn“, droht ein anderer.

Der Tenor im Netz ist klar: Erst kleben, dann fliegen. Das ist Doppelmoral. Voegtli verteidigt seinen Trip, sagt, die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen und er sei sich seiner Privilegien bewusst. Außerdem: „Alternative Anreisemöglichkeiten hatte ich recherchiert, aber es war wenig zu finden.“ In einem Videocall mit ZüriToday verspricht er, bei seiner zweimonatigen Mittelamerika-Tour nur öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Schweizer toben über Flugreise von Klima-Kleber – Gruppierung spricht von „medialer Hetzjagd“

So einfach lässt sich die Twitter-Community aber nicht überzeugen. „Warum reist du nicht zwei Monate durch Europa? Dein Verhalten ist inakzeptabel, da kannst du noch so versuchen, es schönzureden“, kommentiert eine Frau. „Es ist kein Menschenrecht, zum Vergnügen nach Mittelamerika zu reisen“, moniert ein anderer User, „jeder darf, aber er sollte dann zuvor nicht den Moralapostel spielen und anderen vorhalten, sie verhielten sich nicht umweltbewusst.“

Die Gruppe „Renovate Switzerland“ sieht hinter dem Aufschrei über die Flugreise eine „mediale Hetzjagd gegen die Klimabewegung und die Menschen, die sich dafür einsetzen.“ Sprecherin Cécile Bessire sagt ZüriToday: „Es wäre eher im öffentlichen Interesse, die Regierungen aufzufordern, sich für ihre Untätigkeit im Klimabereich und die Tatsache, dass sie Millionen von Menschen in den Tod schicken, zu rechtfertigen.“ Eine ähnliche Reise-Debatte gab es in Deutschland, als zwei Mitglieder der „Letzten Generation“ bei einem Bali-Urlaub aufgeflogen sind. Sie schwänzten einen Gerichtstermin, um den Flug zu erwischen. (moe)