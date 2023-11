„Fast blind und entstellt“: Patientin berichtet von Albtraum-OP

Von: Kai Hartwig

Es sollte nur ein kleiner Eingriff am Auge werden. Doch eine Österreicherin ist nach diversen Operationen nun gezeichnet. Sie verlangt Schmerzensgeld.

Wien – Eine Frau aus Österreich begab sich wegen einer chronischen Augenimmunentzündung in eine Klinik. Im Wiener Allgemeinen Krankenhaus (AKH) unterzog sie sich im April 2022 einer OP. Von einem vermeintlich kleinen Eingriff war die Rede. Doch dieser endete dramatisch für die heute 41-jährige Österreicherin, wie auch jüngst die OP eines Rentners. „Ich bin fast blind und fühle mich entstellt“, sagte sie im Gespräch mit krone.at. Und will die verantwortlichen Mediziner auf Schmerzensgeld verklagen.

Österreicherin leidet an Autoimmunkrankheit Morbus Basedow – und berichtet von Albtraum-OP am Auge

Seinen Ursprung nahm der Fall bereits im Jahr 2010: Bei der Österreicherin wurde damals die Autoimmunkrankheit Morbus Basedow diagnostiziert. Dies hatte ein „Lidschluss-Problem und Rötungen der Augen“ zur Folge, schilderte die 41-Jährige gegenüber dem österreichischen Portal. Daher entschloss sie sich schließlich zu einem Eingriff, um die gesundheitlichen Probleme in den Griff zu bekommen.

Die OP wurde im Wiener AKH, einem renommierten Universitätsklinikum in Österreichs Hauptstadt, vorgenommen. Den Eingriff nahm ein Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurg vor. Zwar sei dieser kein Augenspezialist gewesen, doch der „Arzt wurde mir von einigen Seiten empfohlen“, sagte die Österreicherin. Er habe demnach auch bekräftigt, bereits Erfahrungen bei entsprechenden Operationen gesammelt zu haben. Doch der Eingriff verlief nicht nach Plan.

Autoimmunkrankheit Morbus Basedow Bei dieser Autoimmunerkrankung bildet der Körper Abwehrstoffe (Antikörper) gegen Teile der Schilddrüse (TSH-Rezeptoren). Diese regen die Schilddrüse zur vermehrten Hormonproduktion und auch zum Wachstum an, wodurch es in der Folge zu einer Schilddrüsenüberfunktion sowie zu einer Struma kommt. Die Erkrankung betrifft die gesamte Schilddrüse und nicht nur bestimmte Areale. Außerhalb der Schilddrüse kann es zur Entwicklung einer endokrinen Orbitopathie (hormonbedingte Augenhöhlenerkrankung) oder zu einem prätibialem Myxödem (Schwellung und Wassereinlagerung vor dem Schienbein kommen). Die endokrine Orbitopathie tritt bei etwa 60 Prozent der Patienten mit einem Morbus Basedow auf. Die beim M. Basedow gebildeten TSH-Antikörper können sich auf Gewebezellen in den Augenhöhlen auswirken und dort zu einer Entzündungsreaktion mit Gewebeumbau führen. Quelle: deutsches-schilddruesenzentrum.de

„Dinge fünffach gesehen“: Augen-OP hat katastrophale Folgen – Arzt redet sich raus

Die Patientin klagte wenige Tage nach der OP über Beschwerden. Sie habe „die Dinge fünffach gesehen“ und konnte nicht mehr lesen, schreiben oder Sport machen, schilderte die Frau aus Graz. Die Frau gab an, über mögliche Risiken des Eingriffs unzureichend informiert worden zu sein. Nach der offensichtlich misslungenen OP versuchte der operierende Mediziner wohl, alle Schuld von sich zu weisen. „Er hat versucht mir einzureden, dass das meine Erkrankung ist. Aber meine Schilddrüsen-Werte waren im Normalbereich“, schildert die 41-Jährige heute.at den Verlauf der Nachuntersuchung.

Der operierende Arzt hatte bei dem Eingriff aus Sicht der Patientin auch „mehr als nötig gewesen wäre“ gemacht. So wurde wohl neben dem betroffenen linken Auge auch das rechte operiert, zudem die Wangenknochen gerichtet. Doch nach dem ersten Negativerlebnis folgten weitere Operationen. Die Beschwerden wurden aber immer größer. Nach einer zusätzlichen OP platzte ein Implantat: „Der Operateur hatte bei der zweiten OP die Schrauben zu fest gezogen, das Implantat ist daher schon beim Eingriff gebrochen. Er meinte dazu nur: ‚Ich bin halt ein kräftiger Mann‘“, sagte die Patientin dem Portal.

Augenexperte in Spanien beurteilt Eingriffe als „nachweislich katastrophal durchgeführt“ - Patientin fordert Schadensersatz

Erst ein international anerkannter Augenexperte in Spanien, den die 41-Jährige nach längerer Suche ausmachte, konnte die gesundheitlichen Probleme mit zwei OPs lindern. Er soll der Österreicherin nach gesagt haben, dass er „so einen Fall noch nie erlebt“ habe, wie beide genannten Portale aus der Alpenrepublik übereinstimmend berichten. „Die Eingriffe sind nachweislich katastrophal durchgeführt“, erklärte der spanische Mediziner demnach.

Das AKH nahm ob der Vorwürfe Stellung, krone.at zitiert daraus wie folgt: „Die Patientin hat einen Rechtsanwalt hinzugezogen, der die im Ausland erstellten Befunde nicht zur Verfügung stellt, ein Gutachten ist daher noch ausständig.“ Der Anwalt der von den OPs gezeichneten Frau bekräftigte gegenüber heute.at, es liege in dem Fall seiner Mandantin eine „Vielzahl an Kunstfehlern vor“. Die Frau fordert vom AKH 40.000 Euro Schmerzensgeld. Auch aus dem Grund, weil sie die Kosten für die beiden Operationen des spanischen Fachmanns in Höhe von 36.000 Euro selbst tragen musste.

