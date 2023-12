„Schmerzhafteste Schönheits-OP der Welt“: Influencer zahlt 160.000 Euro für Horror-Eingriff

Von: Yannick Hanke

Influencer Yeferson Cossio aus Kolumbien wollte größer werden – und ließ sich seine Beine um 15 Zentimeter verlängern. © Yeferson Cossio/Instagram (Screenshots)

Satte 160.000 Euro zahlte ein Influencer, um seine Beine länger machen zu lassen. Die Bilder sind nichts für schwache Nerven – und werfen Fragen auf.

Bogotá – Schönheitsideale gibt es vor allem in Zeiten von Social Media en masse. Die einen predigen einen gesunden Lebensstil, die anderen werben mit Mode und wissen sich dabei gekonnt in Szene zu setzen. Fast nichts, dass es nicht gibt. Für Jugendliche sind die Stars und Sternchen auf Instagram oder TikTok fast schon Helden oder zumindest Vorbilder.

Hierzu kann sich natürlich jeder seine eigene Meinung bilden. Das gilt auch für den Fall von Yeferson Cossio. Der 29-jährige ist Influencer par excellence und zählt auf Instagram mehr als elf Millionen Follower. Woraus der Kolumbianer kein Geheimnis macht, ist seine Unzufriedenheit mit der eigenen Körpergröße. Das wollte der Instagram-Star ändern – und erlebte die Schmerzen seines Lebens. Wie vielleicht auch die Influencerin, die salopp gesagt mehrfach eine „dicke Lippe“ riskiert hat.

„Ja, meine Beine sind hübsch, aber ich hasse sie“: Influencer will größer werden – und unterzieht sich schmerzhafter OP

Endlich größer sein, so der fromme Wunsch von Yeferson Cossio. Wer das nötige Geld hierfür hat, kann den Wunsch auch wahr werden lassen. Auf den Kolumbianer trifft das zu, wie er nun via Instagram verraten hat. Der 29-Jährige hatte sich einer Operation unterzogen, um seine Beine 15 Zentimeter länger zu machen. Damit wolle er auf seine Wunsch-Körpergröße von 1,83 Meter kommen.

„Ich bin weder ein Zwerg noch der Größte“, heißt es von dem Influencer in einem Instagram-Video. „Ich bin selbstbewusst, aber mit einigen Teilen meines Körpers unzufrieden – und ich gebe ein paar hundert Millionen Pesos aus, um das zu ändern.“ Und, das wird schnell deutlich: Cossio ist ein Mann der Tat, nicht nur des Wortes. Das gilt übrigens auch für Trash-TV-Ikone Iris Klein, die ihre Lippen „etwas“ größer haben wollte.

Instagram-Star erfüllt sich größten Wunsch – und übersteht dafür die „schmerzhafteste Schönheits-OP der Welt“

Nach eigenen Angaben hätte der 29-Jährige, der allein auf Instagram und TikTok zusammen auf mehr als 28 Millionen Follower verweisen kann, zwischen 200 Millionen und 700 Millionen kolumbianische Pesos für die Behandlung ausgegeben. Umgerechnet ist das eine Summe zwischen 50.000 bis 160.000 Euro.

Die Gegenleistung: die „schmerzhafteste Schönheits-OP der Welt“, wie es vom südamerikanischen Influencer selbst heißt. Denn zunächst einmal wurden die Knochen vom 29-Jährigen gebrochen. Im Anschluss wurde ein Metallstab in die entstandene Lücke eingesetzt.

Dass sich diese Lücke vergrößern konnte und sie auch um einen Millimeter gedehnt wurde, konnte auf ein externes Gerät zurückgegriffen werden. Insgesamt musste Cossio seine Beine etwa sechs Monate lang schmerzhaft verlängern, bevor er seine Wunsch-Körpergröße von 1,83 Metern erreichte. Derweil konnte sich auch „Goodbye Deutschland“-Star Caro Robens Wünsche erfüllen – und ließ gleich mehrfach Hand bei sich anlegen.

Kein zweites Mal: Influencer lässt Horror-Eingriff vornehmen – lehnt aber eine Wiederholung ab

„Während sich der Raum zwischen den Knochenenden öffnet, produziert der Körper weiterhin neues Gewebe in der Lücke, bis die gewünschte Länge des Knochens erreicht ist“, heißt es vom behandelnden Krankenhaus gegenüber der New York Post. Wie es dann weitergeht? Der Patient müsse sich laut Aussage der Ärzte physiotherapeutisch behandeln lassen, um sich letztlich an das Laufen mit den neuen Beinen zu gewöhnen. Das treffe auch auf Yeferson Cossio zu.

Den Schmerzen zum Trotz – und wohl auch der hohen Summe, die er ausgeben musste – zeigt sich der Instagram-Star mit dem Endergebnis durchaus zufrieden. Mit seiner neuen Größe könne sich Cossio gut anfreunden. Aber, das ist dem 29-Jährigen auch wichtig zu betonen: Ein zweites Mal würde er diesen extrem schmerzhaften Eingriff nicht mehr durchführen lassen. Und da ist er vielen seiner „Kollegen“ wohl, nun ja, um Längen voraus. (han)