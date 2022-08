Kleinkind lässt Aldi-Kassiererin alt aussehen – Video von kleinem Einpack-Profi begeistert im Netz

Von: Kai Hartwig

Viele Kunden verzweifeln an der Supermarkt-Kasse, weil es ihnen zu langsam geht. Ein Kleinkind zeigt bei Aldi, dass es aber auch zügig gehen kann.

München/Donegal – Wer in den Supermarkt oder Discounter geht, steht zum Abschluss seines Einkaufs zumeist vor einer entscheidenden Frage: Welche Kasse soll ich ansteuern? In den Filialen von Aldi, Lidl, Edeka, Rewe oder bei der Konkurrenz sind meistens mehrere Kassen geöffnet. Es sei denn, es ist nur sehr wenig los. Dann stellt sich die Kassenfrage nicht, da nur ein Laufband geöffnet ist.

Aldi: Kleinkind lässt Kassiererin beim Einpacken alt aussehen – Video von kleinem Einpack-Profi begeistert

Sind jedoch mehrere Kunden-Schlangen an unterschiedlichen Kassen zu sehen, muss eine Entscheidung her. Wo man schneller dran kommt, versuchen Kunden mitunter anhand der beschäftigten Kassiererinnen und Kassierer zu erahnen. Nicht immer liegt man dabei mit seiner Vermutung richtig.

Im irischen Donegal zeigte kürzlich eine Angestellte an der Kasse einer Aldi-Filiale, dass sie sehr zügig arbeitet. In einem hohen Tempo zog sie die Artikel über den Scanner. Dabei hatte sie jedoch einen kleinen Assistenten, der ihr offenbar in nichts nachstand.

Ein User postete auf TikTok ein Video aus einer Aldi-Filiale. Der Clip wurde bereits Anfang Juni in dem sozialen Netzwerk veröffentlicht und ist mit dem Satz „Mithalten mit den Aldi-Kassierern“ beschriftet. Er wurde aber nun Ende August besonders häufig kommentiert.

Darauf sieht man ein kleines Kind, das in einem Einkaufswagen steht, der sich unmittelbar am Ende einer Kasse befindet. Die Aldi-Kassiererin zieht einen Artikel nach dem anderen über ihren Scanner. Kaum hat sie ein Produkt aus der Hand gegeben, übernimmt der Knirps und befördert das gute Stück resolut in den Einkaufswagen. Während der kleine Einkaufshelfer die Artikel hinter sich wirft, schaut er gar nicht erst hin.

Kleiner Einpack-Helfer bei Aldi: „Stellt Euch vor, er hätte die Glasflasche geworfen“

Am Ende des TikTok-Videos stellt die Kassiererin dem Kind, das zuvor nur weiche Artikel in den Wagen geschmissen hat, eine Flasche hin. In diesem Moment endet die Sequenz, noch bevor das Kleinkind zugreifen kann. Ob es auch die Flasche in den Einkaufswagen geworfen hat, ohne dass etwas zu Bruch gegangen ist, bleibt offen. „Stellt Euch vor, er hätte die Glasflasche geworfen“, kommentierte ein Nutzer samt Tränen lachenden Emoji. Diesen Gedanken hatte auch eine weitere Userin: „Ich habe darauf gewartet, dass er die Glasflasche hineinwirft.“

Eine andere TikTok-Nutzerin empfahl: „Man muss auf sein Bier/Wein aufpassen. Bei allem anderen: Feuer frei.“ Den Wurf eines anderen Produktes wünschte sich indes ein weiterer Nutzer: „Ihr habt nicht zufällig ein paar Eier, oder?“ In eine ähnliche Richtung dachte wohl die Urheberin eines weiteren Kommentars: „Als ich das Video das erste Mal sah, dachte ich, die Taschentuchbox sei ein Eierkarton.“

In einer Aldi-Filiale drehte dieses Kleinkind an der Kasse so richtig auf. © Screenshot / tiktok.com/@darrenbootdonegal

Kleinkind packt bei Aldi Einkauf blitzschnell ein – „Bringt dieses Kind zum Flughafen“

Auch sonst ist die Begeisterung im Netz über den kleinen Kassen-Profi riesig. „Er kriegt den Job“, hieß es oder auch „Ahahaha, brillant“. Zudem hatte eine Userin eine schlüssige Idee, wo der kleine Fachmann für zügiges Einpacken besonders wertvoll eingesetzt werden könnte. „Bringt dieses Kind zum Flughafen Dublin“, forderte sie ironisch. Und spielte damit auf das weltweite Gepäck-Chaos in diesem Sommer an.

Wie viele andere Airports hatte auch der in Dublin aufgrund großen Personalmangels mit Missständen zu kämpfen. Gepäckstücke waren daher am Flughafen liegengeblieben und kamen teils den Reisenden ganz abhanden. Ein Passagier hatte sich sogar ein neues Flugticket gekauft, um am Flughafen Dublin nach seinem verlorenen Koffer suchen zu können.

Unterdessen dürften die Eltern des Kindes bei ihrem Aldi-Besuch durch eine einfache Entscheidung auch ihr eigenes Einkaufserlebnis bereichert haben. Einerseits waren die Artikel sehr schnell im Wagen, andererseits war das Kleinkind durch das Einpacken beschäftigt. So konnte es nicht quengelig werden. Ein Phänomen, dass wohl jede Mutter und jeder Vater früher oder später einmal mit ihrem Nachwuchs beim gemeinsamen Einkaufen erlebt haben werden. (kh)