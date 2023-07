„Das gibt es nicht!“: Trigema-Chef Grupp mit spezieller Büro-Maßnahme

Von: Sina Alonso Garcia

„Jeder, der eine Frage hat, darf zu mir kommen“: Trigema-Chef Wolfgang Grupp ist für seine Mitarbeiter immer ansprechbar. © Sebastian Gollnow/dpa

Trigema-Chef Wolfgang Grupp schätzt kurze Entscheidungswege. Wer eine Frage hat, soll direkt auf ihn zukommen. Alle 38 Mitarbeiter in der Verwaltung sitzen mit ihm in einem Raum.

Burladingen - Während viele Unternehmen heutzutage voll auf Homeoffice setzen, weht im schwäbischen Burladingen noch ein anderer Wind. Trigema-Chef Wolfgang Grupp pocht auch heute noch auf die Präsenz seiner Mitarbeiter. Von zu Hause aus arbeiten – das ist bei Trigema nur in Notfällen möglich. Doch alleine die Anwesenheit seiner Angestellten reicht dem Trigema-Chef offenbar nicht aus. So möchte er alle, die eng mit ihm zusammenarbeiten, auch räumlich bei sich haben. In einem Großraumbüro schart er alle Verwaltungsmitarbeiter um sich.

Wie Grupp kürzlich in einem Vortrag auf den Loft Film Days in München erklärte, beschäftige er neben seinen knapp 1.200 Produktions-Mitarbeitern 38 Mitarbeiter in der Verwaltung. Relativ ungewöhnlich: Die knapp 40 Verwaltungsangestellten teilen sich mit dem Trigema-Boss ein einziges, großes Büro. „Wir sitzen alle zusammen in einem Büro. Aber nicht, weil ich die anderen überwachen muss. Sondern, weil ich sie konstant brauche.“

Wolfgang Grupp befürwortet Face-to-Face-Kommunikation: „Wir brauchen uns konstant“

Die Entscheidung, alle seine Schäfchen bei sich zu haben, fällte Grupp früh: „Zwei Jahre, nachdem ich in der Firma war, habe ich alle Wände einreißen lassen”, sagt er. Absprachen seien zuvor wesentlich komplizierter gewesen. „Wenn ich jemanden angerufen habe, war die Nummer belegt. Dann habe ich fünf Minuten gewartet – da war derjenige nicht mehr im Zimmer. Irgendwann hat derjenige geklopft und ich war am Telefon – und da hat der noch lauter geklopft.”

Schnell stand für Grupp fest: Wer gut miteinander zusammenarbeiten will, braucht die Face-to-Face-Kommunikation. „Da habe ich gesagt: Das gibt‘s nicht! Wir müssen uns sehen. Wir brauchen uns konstant.” Offenheit und Transparenz erwarte er nicht nur von seinen Mitarbeitern, sondern stehe auch selbst immer als Ansprechpartner bereit: „Zu mir kann jeder an den Schreibtisch kommen und sagen: Ich hab eine Frage. Und eines ist ganz wichtig: Wer zu mir kommt und eine Frage stellt, geht mit einer Antwort nach Hause. Da gibt’s nicht so etwas wie: Ich werde noch überlegen.”

Trigema-Chef Wolfgang Grupp ist Fan klarer Anweisungen

Statt Mitarbeiter mit fadenscheinigen Antworten zu vertrösten, will Grupp laut eigenen Angaben auf Fragen immer konkrete Anweisungen geben. „Sonst geht der Mitarbeiter zurück und sagt: Das A******** weiß nicht, was zu tun ist. Da sitzt der dann an seinem Schreibtisch und wartet, bis ich irgendwann entschieden habe. Gibt’s nicht! Der kriegt eine Entscheidung.“

Selbst mitten in der Nacht steht Grupp laut eigenen Angaben für die Fragen seiner Mitarbeiter zur Verfügung. Wie er erklärt, laufe die Produktion bei Trigema – ausgenommen von Sonntagen – 24 Stunden am Tag. „Wenn ich nachts nach Hause komme und es ruft mich einer an und sagt: Herr Grupp, in der Färberei wissen wir nicht, in welcher Farbe wir färben sollen. Dann wäre es fatal, zu sagen: Ich weiß es nicht.“

Wolfgang Grupp: Besser schnell entscheiden, als gar nicht

Auch, wenn er es nicht wisse, wolle er auf solche eine konkrete Antwort geben, so Grupp. „Weil dann geht der zurück in seine Abteilung und sagt: Den Idioten von Chef, kannst du fragen, was du willst. Der hat von seinem Laden keine Ahnung.“ Selbst, wenn er wirklich keine Ahnung habe, treffe er stets klare Aussagen. „Dann sage ich zum Beispiel einfach: Rot müssen Sie färben! Weil dann geht der Mitarbeiter zurück in seine Abteilung und sagt: Den Chef kannst du fragen, was du willst, der weiß immer Bescheid.”

Wenn er am nächsten Morgen dann merke, dass er doch Grün statt Rot brauche, ändere er ganz einfach die Ansage. „Dann sage ich eben: Herrgott, ich habe heute Nacht Rot gesagt, ich bräuchte jetzt aber dringend Grün” Wie Grupp betont, kurble er durch klare Ansagen die Produktion an. „Am Ende des Tages habe ich roten und grünen Stoff. Und hätte ich nichts entschieden, dann hätte ich gar nichts! Dann würden die Mitarbeiter rumsitzen und über meine Blödheit diskutieren.” Einen Computer besitzt das Trigema-Oberhaupt übrigens nicht – stattdessen lässt er sich alle Mails ausdrucken.