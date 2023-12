Dieses deutsche Schloss ist das weltweit einzige, das nach einer Romanvorlage erbaut wurde

Von: Nadja Pohr

Drucken Teilen

Hinter den Burgen und Schlössern in Deutschland stecken viele spannende Geschichten. Eine Residenz ist sogar weltweit einzigartig.

Honau - Anmutig und prunkvoll stehen sie da und erinnern an die Zeit der Adeligen im Südwesten: Sechs der schönsten Schlösser in Baden-Württemberg. Das Schloss Solitude, die Residenz in Heidelberg oder das Barockschloss in Mannheim laden Klein und Groß zu einem besonderen Ausflug ein. Hinter den majestätischen Bauwerken steckt oft eine beeindruckende und einzigartige Entstehungsgeschichte – wie zum Beispiel beim Schloss Lichtenstein in Honau (Kreis Reutlingen).

In Baden-Württemberg befindet sich ein weltweit einzigartiges Schloss. (Archivfoto) © IMAGO / wolf-sportfoto

Das Schloss Lichtenstein in Baden-Württemberg wurde nach einer Romanvorlage erbaut

Ein Schloss wie im Märchen ist hier nicht nur einfach eine Floskel, sondern entspricht sogar fast der Realität. Seinen Stil hat das Schloss Lichtenstein in Baden-Württemberg dem Roman „Lichtenstein“ von Wilhelm Hauff zu verdanken, denn nach dieser Vorlage wurde es zwischen 1840 und 1842 errichtet. Es ist damit das weltweit einzige Schloss, das nach einer Romanvorlage erbaut wurde.

Seither verzaubert das Bauwerk auf der Schwäbischen Alb in einer Höhe von 817 Metern die Menschen. Es gibt sogar gleich drei Nachbauten des Schlosses: In Lietzow auf Rügen, in Osthofen (Rheinhessen) und im südafrikanischen Hout Bay nahe Kapstadt findet man zum Teil stark ähnelnde Gebäude.

Das Schloss Lichtenstein in Baden-Württemberg wurde nach dem Roman „Lichtenstein“ von Wilhelm Hauff erbaut. © IMAGO/Guenter Hofer/SchwabenPress

Das einzigartige Schloss Lichtenstein ist ein beliebtes Ausflugsziel

Mit dem Schloss Lichtenstein lebt die Zeit architektonischer Romantik in der heutigen Zeit weiter. Die Festung ist daher auch ein interessantes und beliebtes Ausflugsziel im Südwesten. Unter www.schloss-lichtenstein.de findet man die Öffnungszeiten in den jeweiligen Jahreszeiten. Der Preis für den Eintritt in den Schlosshof beträgt für Erwachsene 4 Euro, ermäßigt 3 Euro und für Kinder ab 6 bis 16 Jahren 2 Euro.

Die Innenräume des Schlosses Lichtenstein können lediglich während einer 30-minütigen Führung besichtigt werden. Dieses Angebot kostet für Erwachsene 12 Euro, ermäßigt 10 Euro und für Kinder (6 bis 16 Jahre) 6 Euro. Hier ist beim Preis auch der Eintritt in den Schlosshof inbegriffen.