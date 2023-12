Eisregen und Blitzeis: Extremes Winter-Wetter stellt Deutschland auf die Probe

Von: Nico Reiter

Drucken Teilen

Ab Montagnachmittag (4. Dezember) ist in vielen Regionen mit Eisregen und Blitzeis zu rechnen. Bei diesem Wetter ist im Straßenverkehr besondere Vorsicht geboten.

Kassel – Bereits im Morgenverkehr am Montag (4. Dezember) zeigen sich die Auswirkungen des Wetters der letzten Tage. Für den Freitagnachmittag (1. Dezember) war eigentlich nur leichter Schnee vorhergesagt. Trotzdem stellte sich schnell heraus, dass diese Prognose der tatsächlichen Schneemenge nicht gerecht wurde. Weite Teile Deutschlands sind über das Wochenende im Schnee versunken.

Schon am Freitagabend zeigte das Wetter erste Konsequenzen. Auch das Bahnnetz in Bayern war teilweise betroffen. Nun könnte die Situation in Deutschland noch deutlich riskanter werden. In einigen Gebieten ist in den kommenden Tagen nicht nur mit mehr Schneefall, sondern auch mit Eisregen und Blitzeis zu rechnen.

Blitzeis und Eisregen führen zu gefährlichen Straßenverhältnissen in weiten Teilen Deutschlands © Wolfgang Maria Weber/Imago (Symbolbild)

Wetterwarnung: Eisregen und Blitzeis führen zu gefährlichen Straßenbedingungen

Fast ganz Deutschland ist von Schnee bedeckt. Von Saarbrücken bis Hamburg wird es in den nächsten Tagen besonders rutschig. Hier stellt der Schnee nicht die einzige Gefahr dar. Ab Montagnachmittag (4. Dezember) bringt ein Tiefdruckgebiet im Westen wärmere Luft und Regen mit sich. Dadurch kann es am Nachmittag und Abend in ganz Westdeutschland zu Eisregen kommen.

Besonders riskant kann es in den Tälern der Mittelgebirge werden. Hier führen die aktuellen Wetterbedingungen zu Blitzeis, also zu spiegelglatten Straßen und Wegen. Aber auch in Städten wie Köln, Düsseldorf, Münster, Bielefeld oder Saarbrücken besteht am Montag teilweise Blitzeisgefahr.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt derzeit vor allem in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz vor erheblicher Glätte für den gesamten Montag. Nicht notwendige Autofahrten und Aufenthalte im Freien sollten vermieden werden. Es ist mit Verzögerungen und Behinderungen im Straßenverkehr zu rechnen.

Temperaturen für Montag (4. Dezember) und die Nacht auf Dienstag (5. Dezember):

München -11 bis -1 Grad Stuttgart -7 bis 3 Grad Saarbrücken -3 bis 5 Grad Köln 0 bis 3 Grad Düsseldorf -1 bis 3 Grad Kassel -3 bis 1 Grad Münster -1 bis 2 Grad Bielefeld -2 bis 1 Grad Hannover -2 bis 1 Grad Hamburg -3 bis 0 Grad

Blick auf das Wetter der kommenden Tage

In den bevorstehenden Tagen könnte sich die Situation weiter verschärfen. Das Tiefdruckgebiet zieht Richtung Osten und könnte dafür sorgen, dass weitere Teile Deutschlands von der Wetterlage betroffen werden. In der Nacht zum Dienstag und am Dienstagvormittag ist mit weiteren Niederschlägen zu rechnen. Auch hier sind Unwetter nicht ausgeschlossen. Erst zur Wochenmitte wird es voraussichtlich wieder etwas wärmer, wobei das Wetter weiterhin winterlich, aber deutlich ruhiger sein soll.

Wie Katzenstreu und Vaseline Autofahrern im Winter helfen Fotostrecke ansehen

Insbesondere Autofahrer müssen bei diesen Bedingungen vorsichtig sein. Bei Blitzeis gibt es einige Dinge im Straßenverkehr zu beachten. Vor allem ist es wichtig, besonders vorausschauend zu fahren. Auch der ADAC hat einige Ratschläge parat, wie Sie trotz eisiger Straßen sicher durch den Winter kommen. Winterreifen und ABS sind nicht immer die Lösung. Bei einsetzendem Eisregen sollte eine Fahrpause eingelegt werden, um auf der sicheren Seite zu sein.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Nico Reiter sorgfältig überprüft.