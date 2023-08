Teenager tot, Mutter warnt – Eiweißshake löste seltene Erkrankung aus

Von: Stefanie Lipfert

Ein Eiweißshake löste bei dem 16-jährigen Rohan Godhania irreversible Hirnschäden aus und er starb. Grund dafür war eine seltene, nicht festgestellte Krankheit.

München – Nahrungsergänzungsmittel sind aus der Fitness-Industrie nicht mehr wegzudenken. Vor allem Eiweiß-Shakes sind bei Sportlern beliebt, um das Muskelwachstum zu steigern. Dabei denken sie, ihrer Gesundheit was Gutes zu tun. Auch der 16-jährige Rohan Godhania aus England wollte seinem Muskelwachstum nachhelfen und trank einen Proteinshake. Doch drei Tage danach starb er – ein Schock für seine Familie.

Tod nach Eiweißshake: Mutter fordert Aufklärung

Nun fordert die Familie des toten 16-Jährigen Aufklärung, um zu verhindern, dass andere Patienten sterben. Die daily mail berichtet, dass seine Mutter Warnhinweise für den Eiweißshake fordert, der bei ihrem Sohn zum Tod führte. „Man sollte eine Warnung anbringen, dass jemand, der sich infolge des Trinkens erbricht und sich unwohl fühlt, sofort einen Notarzt aufsuchen sollte.“

Der 16-Jährige Rohan Godhania aus Ealing im Westen Londons trank einen Eiweißshake aus dem Supermarkt, den ihm sein Vater im Supermarkt gekauft hatte. Die österreichische Tageszeitung Heute berichtet, dass der Teenager infolge einer nicht diagnostizierten seltenen Krankheit Hirnschäden bekam.

Zunächst deutete noch nichts darauf hin. Laut Heute erklärt der Vater: „Es ging ihm gut. Dann, am späten Nachmittag, als wir zu Mittag aßen, sagte er, er habe Bauchweh. Er aß nichts und erbrach am frühen Abend ein paar Mal. Das war noch nicht beunruhigend.“ Seine Eltern mussten ihn jedoch ins Krankenhaus bringen, da er neurologische Probleme bekam.

Eiweiß-Shake führte zu gefährlicher Hirnschwellung

Der Gesundheitszustand des Teenagers verschlechterte sich drastisch. Nach Angaben von Heute wurde der Teenager auf die Intensivstation verlegt. Dort führten Mediziner eine CT-Untersuchung durch. Das Ergebnis der Untersuchung war schockierend: es wurde eine schwere Gehirnschwellung festgestellt. Die irreversiblen Hirnschäden führten zum Tod des 16-Jährigen.

Bei Untersuchungen wurde festgestellt, dass der Eiweißshake zu einem Ornithin-Transcarbamylase-Mangel (OTC-Mangel) führte. Diese seltene Krankheit kann durch eine Überdosierung von Eiweiß verursacht werden. Der Abbau von Ammoniak werde von der genetischen Erbkrankheit verhindert. So können sich im Blutkreislauf gefährlich große Mengen davon ansammeln.

Laut der daily mail führte das Krankenhaus keine Untersuchung auf Ammoniak durch, was nach Ansicht eines Gerichtsmediziners seinen Tod hätte verhindern können. Nahrungsergänzungsmittel für Kinder werden von der Verbraucherzentrale genau unter die Lupe genommen, denn: Viele Nahrungsergänzungsmittel für Kinder ähneln Süßigkeiten. Dies kritisiert die Verbraucherzentrale.

Trauernde Mutter fordert Aufklärung: Ammoniaktests sind in Krankenhäusern notwendig

Die trauernde Mutter glaubt, dass es „an der Zeit sei“, dass der Ammoniaktest in Notaufnahmen eingesetzt werde. „Ich hoffe, dass NHS England gute Maßnahmen ergreift, die die Notaufnahmen tatsächlich berücksichtigen und ernst nehmen.“ Um weitere tragische Vorfälle, wie dem von Rohan Godhania entgegenzuwirken, fordere die Mutter künftig Warnhinweise.

Nach Angaben von Heute fordert die Mutter: „Man sollte eine Warnung anbringen, dass jemand, der sich infolge des Trinkens erbricht und sich unwohl fühlt, sofort einen Notarzt aufsuchen sollte.“ Weiterhin habe sie vorgeschlagen, dass Personen, die ins Krankenhaus eingeliefert werden und sich übergeben, sowie einen veränderten Geisteszustand wie Verwirrtheit aufweisen und möglicherweise Bauchschmerzen haben, sich einem Ammoniaktest unterziehen sollen.

Viele Nahrungsergänzungsmittel richten sich gezielt an Männer, doch was die meisten nicht wissen: Nahrungsergänzungsmittel sind nicht so gesund wie man glaubt: sie können auch Krebs erzeugen. Daher sollte man lieber Wert auf gesunde Ernährung legen, denn: Spinat ist unglaublich fördernd für den Muskelaufbau. Dies zeigt eine Studie aus Berlin. (sli)