Ekelfund in Backmischung – Kaufland-Kunde findet Chicken-Wing in Produkt

Von: Stella Henrich

Ekelfunde im Essen gibt es recht viele. Sie finden sich auf zahlreichen Social Media Kanälen wieder. Kunden verschaffen sich dort aus Ärger Luft. Manchen lachen auch über diese Entdeckungen.

München ‒ Dem Twitter-Nutzer stehen Tränen in den Augen. Er hat eine Backmischung Churros gekauft. Das Produkt verspricht Fettgebäck nach spanischer Art, frittiert mit einer Zucker-Zimt-Mischung im Beipack. Klingt lecker. Doch beim Auspacken findet der Kunde nicht nur die versprochenen und sonst so appetittlich aussehenden Stäbchen, sondern auch ein „Chicken Wing“ - wie er auf Twitter jetzt postet.

Gekauft haben will er die Packung beim Supermarkt Kaufland und fragt sich berechtigterweise: „Ja moin, wieso war da ein Chicken Wing in meiner Packung Churros?“ Die Netzgemeinde des Nachrichtendienstes schweigt sich aus. Der User bekommt nicht, wie sonst eigentlich auf Social Media Kanälen üblich, zahlreiche Kommentare auf derartige Ekelfunde. Klar, auch wir wissen nicht, ob der Kunde den Hähnchenflügel einfach dem Produkt auf dem Foto dazugelegt hat. Doch Ekelfunde wie diese sind im Grunde keine Seltenheit.

Ekelfunde in Supermärkten: Digitale Kommunikation im Handel ist noch rückständig

Zwar schreitet die Digitalisierung im Handel mit raschem Tempo weiter voran. Märkte wie Rewe, Aldi, Lidl und Co. verzichten auf Kassen und bieten Kunden das sogenannte „Pick & Go“ an. Die Einkäufe werden von etlichen Kameras und Sensoren wie in diesem Münchner Rewe-Markt überwacht. Die Rechnung kriegen die Kunden prompt aufs Handy geschickt.

Ein großer Teil von Händlern liefert auch viele Produkte aus dem eigenen Online-Shop inzwischen bis vor die Haustür der Kunden. Doch bei der Kommunikation auf Social-Media-Kanälen hinken Supermärkte und Discounter ganz offensichtlich dem digitalen Fortschritt noch weit hinterher. Oft geht diese Form der Öffentlichkeitsarbeit mit dem Kunden nicht über Sätze „Vielen Dank für die Information“ und „wo wurde das Produkt gekauft“ hinaus. Und das ist eigentlich zum Lachen.