Skandal-Richterin sorgt für nächsten Eklat: Video zeigt sie bei Stripshow im Justizpalast

Eine Richterin aus Kolumbien sorgt erneut für Schlagzeilen. Diesmal gelangt ein Video an die Öffentlichkeit, das sie mit einem Stripper zeigt.

Bogota – Sie leistet sich den nächsten Skandal: Eine kolumbianische Richterin wurde im Justizpalast mit einem halbnackten Stripper beim Tanzen gefilmt. Vivian Polanía lässt sich dabei von ihm einen Lapdance geben – die Szene wurde von ihren begeisterten Freunden festgehalten und kursiert nun in den sozialen Medien.

Richterin aus Kolumbien rechtfertigt Lapdance: „Ich sehe nichts Falsches daran“

Die Richterin sieht in ihrem Verhalten kein Problem. „Ich fand das ziemlich lustig, die Wahrheit ist, dass ich nichts Falsches daran sehe“, sagte sie. Der Tänzer füttert sie im Verlauf des Videos mit einem Gebäckstück in der Form eines Penis, und sie amüsiert sich köstlich dabei.

Polania war schon einmal wegen ihres Verhaltens vom Dienst suspendiert worden. Im Jahr 2021 erhielt sie eine Strafe, weil sie während der Anhörung geraucht hatte. In der Verhandlung, die über Zoom geführt wurde, konnte sie kaum die Augen offen halten, während sie auf ihrem Bett hin und her rollte. Damals war in dem Urteil über sie von ihrem „beklagenswerten Zustand“ die Rede. Die damals 34-Jährige wurde schließlich für drei Monate unbezahlt in Zwangsurlaub geschickt. Als Erklärung hatte sie in einem Radiointerview erklärt, dass sie extrem überarbeitet gewesen sei und deshalb unter psychischen Problemen gelitten habe. Zudem habe sich ihre Kleidung „im Stuhl verheddert“.

Richterin aus Kolumbien postet Reizwäsche-Fotos auf Instagram

In den sozialen Medien postet sie Fotos von sich in Reizwäsche und in Lack- und Leder-Outfits. Sie steht zu den Fotos: „Ich habe es satt, anderen Leuten gefallen zu müssen, statt mit mir selbst im Reinen zu sein.“ Sie hatte zuvor berichtet, von Kollegen gemobbt zu werden, weil diese sie als „zu sexy“ empfanden. Ihr Instagram-Account hat knapp 430.000 Follower.

