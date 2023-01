Konzertbesucherin zeigt Preis für alkoholfreies Pils: „Nächstes Mal wieder Apfelschorle“

Von: Linus Prien

Ein alkoholfreies Pils für sechs Euro in Düsseldorf. © Twitter-Screenshot @miauinnendrin

Manchmal muss man seine Ungläubigkeit via Social Media teilen. So ging es auch einer Twitter-Nutzerin nach einem Konzert in Düsseldorf. Grund waren die Getränkepreise.

Düsseldorf – Die meisten Menschen kennen diesen Moment: Man geht in ein Restaurant, ins Fußballstandion, zu einem Festival oder zu Weihnachtszeiten auf den Weihnachtsmarkt und die Getränke sind deutlich teurer als an der Supermarktkasse. So ging es auch einer Twitter-Nutzerin, die ihr Erlebnis im Anschluss prompt auf der Plattform teilte.

In der Mitsubishi Electric Halle zahlte die Dame nämlich sechs Euro plus zusätzlichem Pfand für ein alkoholfreies Pils. Die Nutzerin befand sich mutmaßlich bei einem Konzert in der bekannten Düsseldorfer Veranstaltungshalle.

Wucherpreis in Düsseldorfer Konzerthalle: „Nächstes Mal wieder Apfelschorle“

Das alkoholfreie Bier wird die Nutzerin wohl nicht so schnell wieder kaufen. Genau das machte sie in einem weiteren Tweet klar: „Nächstes Mal wieder Apfelschorle“, schrieb sie und bekam dafür Zustimmung.

Ein weiterer Nutzer merkte an, dass man derartiges nur aus dem Fußballstadion kenne und das Bier selbst dort nicht so teuer sei.

Eventbranche in der Krise: Schlechte Vorverkäufe und fehlendes Personal

Ein Grund für die enormen Getränkepreise könnte die gegenwärtige Lage der Eventbranche sein. Obwohl es seit vielen Monaten wieder Festivals, Konzerte und Tourneen gibt, ist die Konzert- und Veranstaltungsbranche noch immer weit entfernt von ihrer alten Stärke.

Die Gründe dafür sind vor allem schlechte Vorverkäufe, zu hohe Produktionskosten und fehlendes Personal. So seien die Veranstaltungen mit internationalen Mega-Stars zwar häufig ausverkauft, sagte Jens Michow, Präsident des Bundesverbandes der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft, der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. „Das gilt jedoch nicht für den Rest und damit die absolute Mehrzahl der aktuellen Konzertangebote.“ (dpa)