Horror-Szenario in Indien: Elefant trampelt Frau zu Tode - und kehrt zur Beerdigung nochmals zurück

Von: Tom Offinger

Elefanten gelten normalerweise nicht als aggressive Tiere (Symbolbild). © picture alliance/dpa/XinHua

Elefant gelten eigentlich nicht als hochgradig aggressive Tiere. In Indien sorgte ein Dickhäuter gleich zweimal für eine echte Tragödie.

Mumbai - Elefanten gelten für gewöhnlich als gelassene, freundliche Tiere, die vor allem dem Menschen gegenüber wenig Aggressionsbereitschaft zeigen. Dieses Ansehen der großen Saugetiere tritt nun einer ihrer Artgenossen mit den Füßen: In einem indischen Dorf greift ein Elefant eine Frau an und verletzt diese so schwer, dass sie wenig später an ihren Verletzungen stirbt. Doch damit nicht genug: Während der Beerdigungszeremonie taucht der Übeltäter erneut auf.

Elefant attackiert Frau: Übeltäter schlug zweimal zu

Wie die indische Nachrichtenagentur Press Trust India berichtet, ereignete sich der Vorfall am Morgen des vergangenen Donnerstags (9. Juni). Die 70-jährige Maya Murmu war zum Wasserholen an den Brunnen ihres Dorfes Raipal (Bezirk Mayurbhanj) in Ostindien aufgebrochen, als sie von dem Dickhäuter ohne Vorwarnung angegriffen wurde. Dem Bericht zufolge habe der Elefant die Dame attackiert und sie mit kräftigen Tritten schwer verletzt. Die Frau wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, allerdings kam jede Hilfe zu spät, wie Lopamundra Nayak, der Polizeichef der Region, auf Nachfrage der Nachrichtenagentur bestätigte.

Doch die ohnehin schon tragische Geschichte war damit noch nicht beendet. Wie verschiedene Augenzeugen schilderten, soll der gleiche Elefant während der Beerdigungszeremonie für das Opfer erneut aufgetaucht sein. Das Säugetier unterbrach demnach das traditionelle Ritual, griff sich die Leiche von einem Scheiterhaufen, warf diese durch die Gegend und soll erneut auf ihr herumgetrampelt sein. Murmus Familie konnte das Ritual einige Stunden später beenden, allerdings war die vorbereitete Leiche merklich geschändet. Ob bei dem zweiten Angriff noch andere Menschen verletzt wurden, ist nicht bekannt.

Elefant attackiert Frau: Zusammenstöße nehmen weiter zu

Die genaue Herkunft und was den Elefanten überhaupt in das Dorf führte, ließ sich bisher noch nicht bestimmen. Es wird allerdings vermutet, dass der Dickhäuter aus dem rund 200 Kilometer entfernten Naturschutzgebiet Dalma Wildlife Sanctuary in die Region gelangt sein soll. Das zumindest vermuten Behörden gegenüber Press Trust India.

Zusammenstöße zwischen Menschen und Elefanten seien in den vergangenen Jahren immer häufiger vorgekommen. Hauptursache dafür sei der intensive Mineralabbau in der Region, durch den der Lebensraum der Elefanten immer weiter zusammenschrumpfe. Wie der Independent berichtet, haben sich alleine in der Zeit von von April bis Oktober 42 Attacken ereignet. (to)