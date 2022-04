Elefanten-Jäger sorgen in Botswana für Entsetzen - „Einer der größten des Landes“ tot

Dieses Bild, auf dem die beiden Jäger und der erlegte Elefant abgebildet sein sollen, wurde in den sozialen Medien veröffentlicht. © Screenshot / Facebook/Game Animals of the Past and Present

Das Bild zweier Jäger vor einem erlegten Elefanten in Botswana macht fassungslos. Es war ein ganz seltenes, besonderes Tier. Ein Ex-Politiker übt scharfe Kritik.

Gaborone – Auf dem afrikanischen Kontinent sind zahlreiche Tierarten beheimatet, die es hierzulande nur in Zoos und Tierparks zu bestaunen gibt. Einige von ihnen sind stark gefährdet oder sogar vom Aussterben bedroht. Auch der Bestand an Elefanten ging in den vergangenen Jahrzehnten bedrohlich zurück.

Umso verstörender erscheint es, dass in so manchem Land in Afrika die Großwildjagd als lukrative Einnahmequelle betrieben wird. Auch Touristen können für eine beträchtliche Summe wilde Tiere wie Löwen, Giraffen oder Elefanten erlegen. In Botswana ist nun offenbar erneut ein Großtier dem unmoralischen Treiben zum Opfer gefallen.

Elefant mit riesigen Stoßzähnen bei Jagd in Botswana getötet – Trophäenjäger schwärmt

Ein Afrikanischer Elefant wurde von zwei Jägern getötet, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Bei dem erlegten Elefantenbullen handelt es sich um einen sogenannten Tusker. Die besonders groß gewachsenen Tiere haben mächtige Stoßzähne, die insgesamt über 100 kg wiegen können.

Experten gehen davon aus, dass es in ganz Afrika nur noch rund 40 Tusker-Elefanten gibt. Nun fiel einer von ihnen offensichtlich einer Treibjagd zum Opfer. Dem Trophäenjäger Leon Kachelhoffer und seinem Gefährten Mike Fell wird die Tötung des kapitalen Elefantenbullens laut einem Instagram-Post des Jagdportals Blood Origin zugeschrieben. Diesen repostete Kachelhoffer.

In einem Podcast des Portals schwärmte er von der Elefantenjagd. „In der Lage zu sein, einen solchen Bullen zu jagen, ist ein absolutes Privileg“, meinte Kachelhoffer. Mit negativen Reaktionen auf die Tötung des beeindruckenden Tiers will er dagegen nicht gerechnet haben. „Wenn man einen solchen Bullen ins Visier nimmt, hat man Gewissensbisse, ist traurig und denkt an das tolle Leben, das dieser Elefant geführt hat“, behauptete der Jäger. Es gehe ihm um mehr als ein Foto mit dem erlegten Elefanten.

Riesiger Elefant bei Jagd erschossen – Ex-Präsident von Botswana übt scharfe Kritik

Fassungslos reagierte dagegen Botswanas Ex-Präsident Ian Khama auf die Tötung des riesigen Elefantenbullen. „Dies war einer der größten, wenn nicht der größte Tusker des Landes“, schrieb er auf Facebook: „Ein Elefant, den die Reiseveranstalter ständig versuchten, den Touristen als ikonische Attraktion zu zeigen. Jetzt ist er tot.“

Khama hatte die Trophäenjagd im Jahr 2014 in Botswana verbieten lassen. Doch sein Amtsnachfolger Mokgweetsi Masisi hob das Verbot 2019 wieder auf. Und so wurde die kommerzielle Großwildjagd in Botswana wieder legal.

Masisis Vorgänger kritisierte diese Entscheidung in seinem Statement deutlich: „Wie kann sein Tod unserer schrumpfenden Tourismusindustrie nützen? Inkompetenz und schlechte Führung haben die Nashornpopulation fast ausgerottet, und jetzt das“, schrieb Khama. (kh)