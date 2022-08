Verbraucherzentrale warnt vor Bubble Tea – kritischer Inhalt wird unterschätzt

Von: Lena Zschirpe

Bubble Tea ist seit Monaten wieder in aller Munde. Doch wie gesund oder ungesund ist das Getränk? Eine neue Warnung der Verbraucherzentrale wird laut.

Dortmund – Der Bubble Tea ist schon seit vielen Monaten zurück. Die Getränke kommen in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen daher, basieren teilweise auf Schwarztee oder Grüntee und sind auch bei Kindern beliebt. Letzteres könnte an den süßen Kugeln, die manchmal im Mund zerplatzen, liegen. Doch die Verbraucherzentrale warnt vor dem Kultgetränk, wie RUHR24 berichtet.

Völlig neu ist der Hype in Deutschland nicht. Das ursprünglich als Südostasien stammende Getränke war schon vor etwa zehn Jahren hierzulande beliebt. Der Ansturm ließ allerdings deutlich nach, als die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) eine mögliche Gesundheitsgefahr der Getränke feststellte.

Diese Gefahr ist längst widerlegt worden, dennoch waren Anbieter von Bubble Tea in Deutschland lange Zeit eine Seltenheit. Jetzt ist das Getränk aber wieder verbreiteter – und erneut wird Kritik laut. Diesmal aber von der Verbraucherzentrale.

Bubble Tea – was macht das Getränk eigentlich aus?

Bubble Tea setzt sich in der Regel aus mehreren Komponenten zusammen. Die Basis besteht meist aus Grün- oder Schwarztee, Milch oder einem Früchtetee. Dazu kommt häufig Sirup in häufig fruchtigen Geschmacksrichtungen. Der dritte Bestandteil an dem Getränk sind die süßen „Bubbles“. Sie werden auch Bobas genannt. Bubble Tea kann sowohl kalt als auch heiß serviert werden.