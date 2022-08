Urlauber komplett überrascht: Elton John gibt Blitz-Konzert in Mittelmeer-Strandbar

Von: Kai Hartwig

Elton John trat in einer Strandbar in Cannes auf. © Screenshot / twitter.com/lucasstefanucci

In einer Strandbar in Nähe von Cannes trauten die Gäste ihren Augen nicht. Plötzlich schnappte sich Weltstar Elton John das Mikrofon und gab ein Konzert.

Cannes – Durch die Corona-Krise war das Reisen seit Beginn der Pandemie teil stark eingeschränkt. Phasenweise konnte man gar nicht verreisen. Entsprechend froh sind viele Menschen, dass in diesem Sommer der Urlaub wieder nahezu uneingeschränkt möglich ist. Neben Spanien, Italien und Griechenland zählt auch Frankreich zu den beliebten Urlaubszielen.

Besonders exklusiv geht es dabei an der französischen Riviera zu. In Cannes treffen sich seit Jahren Stars und Sternchen, um Sonne, Strand und Meer zu genießen. Auch zahlreiche Partys finden in den dortigen Strandbars in den Sommermonaten statt. Zu einer der bekanntesten Locations zählt das La Guérite auf der Ile Sainte Marguerite vor Cannes.

Cannes-Urlauber komplett überrascht: Elton John gibt Blitz-Konzert in Mittelmeer-Strandbar

Wer im Besitz eines eigenen Bootes ist, kann die Bar vom Meer aus ansteuern. Alternativ gibt es auch einen eigenen Shuttle-Service, der von Cannes aus startet. In den sozialen Medien kursieren nun mehrere Videos, die im La Guérite aufgenommen wurden. Dort ließ sich am Dienstag (23. August) ein absoluter Superstar blicken – und sang den anwesenden Partygästen ein kleines Ständchen.

Kein Geringerer als Sir Elton John griff spontan zum Mikrofon, als der DJ seinen neuen Song auflegte. Dabei handelt es sich um ein Remake seines alten Hits „Tiny Dancer“. Das Lied heißt in seiner modernen Version „Hold me Closer“, Elton John nahm es im Duett mit Britney Spears auf. Veröffentlicht werden soll es am Freitag (26. August).

Das Publikum vor Ort war jedenfalls begeistert vom Mini-Live-Konzert des inzwischen 75-Jährigen. Die Menge jubelte Elton John während seiner Performance lautstark zu. Und auch im Netz waren die Kommentare überwiegend voll des Lobes.

Netzgemeinde feiert Elton nach Mini-Konzert in Strandbar – „Zeitlos und episch“

Auf YouTube schrieb ein User zum Song: „Sir Elton klingt großartig. Kann Freitag kaum erwarten! Den ganzen Tag auf Wiederholung.“ Ein anderer meinte: „Das ist jetzt schon ein Mega-Hit!“

Eine Nutzerin geriet ebenfalls ins Schwärmen: „Was ich am meisten liebe, ist, dass ‚Tiny Dancer‘ einer meiner Lieblingssongs von Elton John ist und dieser Remix ihm nun neues Leben eingehaucht hat.“ Für einen weiteren User stand fest: „Elton John ist zeitlos und episch.“ (kh)