So will Stuttgart die Fans während der EM 2024 begeistern

Von: Niklas Noack

Drucken Teilen

Deutsche Fans feiern bei der Weltmeisterschaft 2006 in Stuttgart. © IMAGO / Arnulf Hettrich

Für die fünf Spiele der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Stuttgart richtet die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg vier Fan-Zonen ein.

Mehr zum Thema Diese vier Zonen machen aus Stuttgart ein „Stadion“ während der EM 2024

Stuttgart - So langsam beginnt die Vorfreude aufs Fußballfest im Sommer. Bei BW24 lesen Sie jetzt alles zu den vier Fan-Zonen in Stuttgart, die aus der Stadt während der EM 2024 ein „Stadion“ machen sollen.

„Die Welt zu Gast bei Freunden“ war das Leitbild der WM 2006 in Deutschland. Nun steht 2024 die nächste große Fußballveranstaltung auf heimischem Boden an: die Europameisterschaft. Unter dem Motto „United by Football. Vereint im Herzen Europas“ hofft Stuttgart auf ein erneutes Sommermärchen, wenn zahlreiche Nationalteams in der Hauptstadt von Baden-Württemberg auftreten. Mit großem Engagement bereitet sich die Stadt darauf vor, im kommenden Sommer sich von ihrer besten Seite zu präsentieren.

Der Redakteur Niklas Noack hat diesen Text verfasst und anschließend zur Optimierung nach eigenem Ermessen ein KI-Sprachmodell eingesetzt. Alle Informationen wurden sorgfältig überprüft.