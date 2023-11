3-jähriger Emile aus Frankreich spurlos verschwunden: Polizei nimmt jungen Landwirt ins Visier

Von: Nadja Zinsmeister

Die Polizei sucht in Frankreich weiterhin nach dem 3-jährigen vermissten Émile. Nach drei Monaten Ermittlungen gibt es eine neue Spur - sie führt zu einem Landwirt.

Le Vernet - In der französischen Gemeinde Le Vernet im Süden des Landes sucht die Polizei weiterhin fieberhaft nach dem verschwundenen Kleinkind Émile (3). Trotz intensiver Suchaktionen und Ermittlungen nach dem 3-Jährigen ist bislang ungeklärt, was mit dem Jungen am 8. Juli passiert ist. Die jüngsten Entwicklungen deuten auf einen möglichen Verdächtigen hin. Die Polizei hat laut neuen Medieninformationen ihre Aufmerksamkeit auf einen jungen Landwirt gerichtet, nachdem herauskam, dass er am Tag von Émiles Verschwinden in einen Konflikt mit dem Großvater des Kindes verwickelt war.

Neue Spur im Fall des vermissten Émiles (3) - Polizei ermittelt gegen jungen Landwirt aus der Region

Der Konflikt entstand aufgrund von Problemen mit benachbarten Grundstücken, wie der französische Sender BFM DICI berichtet. Der Cousin des Verdächtigen, vom Sender mit dem Pseudonym Marc genannt, erzählte demnach von einem lautstarken Streit, bei dem Émiles Großvater in Rage über angebliche Beschädigungen an seinem Grundstück geriet. Marcs Haus liege nach eigenen Angaben direkt neben dem Land des Großvaters. Am 8. Juli habe er behauptet, dass sein Nachbar durch Arbeiten auf dem Land ebenfalls Wände auf seiner Seite beschädigt hätte.

An jenem Morgen sei der Großvater in seiner Wut jedoch nicht auf Marc selbst, sondern auf seinen Cousin - den verdächtigten Landwirt - gestoßen und habe diesen angeschrien. Der junge Landwirt habe es vorgezogen, dem Streit auszuweichen und in das Haus seines Cousins zu flüchten. „Er hat meinen Cousin am frühen Morgen angeschrien und mich sogar geweckt. Das ist nicht das erste Mal. Er schreit alle an“, so Marcs Version der Geschichte. Danach gingen die Verwandten offenbar gemeinsam auf eine Weide, um Kühe zu melken. Marc war der Polizei in dem Fall unterdessen bereits bekannt. Er gilt als einer der letzten Augenzeugen, die den kleinen Émile vor seinem Verschwinden gesehen haben sollen.

Émile aus Frankreich weiterhin vermisst: Anwohner sollen ungewöhnlichen Traktoren gesichtet haben

Am Samstagmorgen des 8. Juli hatten Anwohner laut Informationen von BFM DICI außerdem einen verdächtigen Traktor bemerkt, der auf dem Hauptweg des Ortes unterwegs war, obwohl dieser nicht zu einem Feld führte. Ein besorgter Nachbar konnte den Landwirt auf dem Traktor nicht identifizieren, was zusätzliche Fragen aufwirft.

Marc wies im Gespräch mit dem französischen Sender jedoch darauf hin, dass sein Cousin, der junge Landwirt, an jenem Morgen nicht mit einem Traktor zu ihm gefahren sei. Er betont, dass zu dieser Zeit viele Landwirte Erntearbeiten durchführten, was die Sichtung von Traktoren in der Gegend erklären könnte. Auch ein Telefongespräch mit seinem Cousin später am Nachmittag habe nichts zu bedeuten: „Er ist mein Cousin, ich weiß nicht, was daran falsch sein soll, dass wir uns anrufen.“ Trotz des Gesprächs wisse er nicht, wo sich der junge Landwirt zur Tatzeit aufgehalten hat. Dies soll nun Gegenstand weiterer Ermittlungen werden.

Émile, der im Juli zu Besuch bei seinen Großeltern in Le Vernet war, verschwand an einem Samstagnachmittag scheinbar spurlos. Die Polizei sucht weiterhin verzweifelt nach dem kleinen Jungen. Lediglich zwei Zeugen haben Émile noch in den Straßen des Dorfes gesehen, seitdem gibt es jedoch keine weiteren Hinweise auf sein Schicksal. (nz)

