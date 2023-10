Weil sie Regel nicht kannte: Bestseller-Autorin muss am Flughafen übernachten – „F*** you, Lufthansa“

Von: Patrick Mayer

Teilen

Bestseller-Autorin Ronja von Rönne muss eine Nacht auf einem Flughafen verbringen. Die Berliner Schriftstellerin schimpft über die Lufthansa und eine Schweizer Airline.

Zürich – Das hat sich Ronja von Rönne wohl anders vorgestellt. Die Bestseller-Autorin („Wir kommen“, „Ende in Sicht“) musste ungeplant und unerwartet eine Nacht auf dem Zürcher Flughafen in der Schweiz verbringen, weil sie sich mit den Regeln der beteiligten Airlines nicht auskannte.

Ronja von Rönne: Bestseller-Autorin wird einfach der Rückflug gestrichen

Davon berichtet das Online-Portal Reisereporter. Von Rönne selbst echauffierte sich bei Instagram über die Fluglinien Swiss International Air Lines und die deutsche Lufthansa. Diese hätten sie in einer Kooperation vom malerischen Zürcher See zurück nach Berlin bringen sollen. Eigentlich.

Doch sie konnte die Reise nicht antreten, weil ihr Ticket für den Rückflug storniert worden war. Ohne, dass die 31-jährige Autorin davon Kenntnis hatte. Sie stand also am Gate des größten Schweizer Flughafens und musste dabei zusehen, wie die Maschine ohne sie abhob. Aber warum nur?

Dem Bericht zufolge hatte sie Hin- und Rückflug zusammengebucht, sich dann aber kurzfristig für einen anderen Hinflug entschieden. Der Haken: Gemäß der Richtlinien der Swiss International Air Lines und der Lufthansa verfällt ein Rückflug automatisch, wenn der gebuchte Hinflug nicht angetreten wird, schreibt der Reisereporter.

Bei Nicht-Antritt von Hinflug wird Rückflug storniert: Autorin kannte Regel nicht

Nur: Das wusste von Rönne offenbar nicht. In einem Instagram-Posting wandte sie sich in teils harscher Wortwahl an die beiden Fluglinien – und klärte gleichzeitig auf ihrem Account „Sudelheft“ ihre 62500 Follower über die geltenden Regeln auf. Damit diese nicht denselben Fehler machen und bei Nicht-Antritt eines Hinfluges wie sie den Rückflug einbüßen.

„25 Stunden Schlaflosigkeit am Zürcher Flughafen und unzählige übernächtigte Panikattacken später kommt jetzt die Wut“, schrieb die Autorin zu ihrem Posting. Weil sie „ein Chaoskind“ sei, habe sie kurzerhand einen anderen Hinflug genommen, referierte sie weiter und erzählte, dass sie angefangen habe, hysterisch am Gate zu weinen. Immerhin habe ihr die Swiss International Air Lines für den ersten Flug am nächsten Morgen ein kostenloses Ticket ausgestellt.

Ronja von Rönne: Bestseller-Autorin mit bayerischen Wurzeln aus Berlin. © IMAGO / Funke Foto Services

Zu dem Posting mischten sich etliche kritische Kommentare von Usern, die von Rönne darauf hinwiesen, dass die Streichung von Rückflügen in solchen Fällen gängige Praxis sei. „Ist doch eigentlich logisch und bei allen Airlines so. Wenn man den Hinflug nicht wahrnimmt, ist wohl davon auszugehen, dass man den Rückflug auch nicht braucht, da zusammen als Ticket gebucht. Andernfalls hätte man die Flüge jeweils einzeln buchen müssen, wäre aber teurer gewesen“, heißt es in einem Kommentar dazu – inklusive Verweis auf die AGBs.

Stornierung von Rückflug nach verpasstem Hinflug rechtens? Fachanwalt klärt auf

In einem anderen Kommentar wird moniert: „Ja, machen alle Airlines so und ist kein Grund zum weinen.“ Dennoch war von Rönne wohl im Recht – zumindest nach deutscher Rechtsauslegung. Der Fachanwalt Dr. Matthias Böse schreibt in einem Online-Ratgeber: „Das Ticket darf nicht schlicht „verfallen“. Diese bei Airlines teils bis heute übliche Praxis, die sich in AGB noch immer einiger Luftfahrtunternehmen findet, ist gegenüber Verbrauchern auf Basis deutschen Rechts unzulässig, wie der Bundesgerichtshof bereits im Jahr 2010 feststellte (BGH Urt. v. 29.04.2010, Xa ZR 5/09). Durch eine solche Regelung würde das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung in unangemessen benachteiligender Weise verändert.“ (pm)