Energie sparen während Corona-Pandemie: Werden Hände auch unter kaltem Wasser sauber?

Von: Miriam Haberhauer

Händewaschen schützt. Besonders während Krankheitswellen und der aktuellen Corona-Pandemie ist es unverzichtbar. Nur so kann verhindert werden, Keime an andere weiterzugeben.

München – Spätestens zu Zeiten der Coronavirus-Pandemie wurde regelmäßiges Händewaschen zu einem unabdingbaren Hygienefaktor, um Viren und Bakterien abzutöten. Angesichts der steigenden Energiepreise stellt sich die Frage, ob das Händewaschen mit kaltem Wasser die gleiche Wirkung hat, wie mit warmem.

Energie sparen: Händewaschen mit kaltem Wasser?

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) teilte nun mit, dass es nicht unbedingt notwendig sei, die Hände unter warmem Wasser abzuspülen. Die Wassertemperatur habe keinen Einfluss auf die Verringerung der Mikroorganismen auf der Haut – man könne also auch einfach kaltes Wasser verwenden.

Auf dem Portal infektionsschutz.de rät die Bundeszentrale vielmehr, individuell eine angenehme Wassertemperatur zu wählen. Denn: Zwei andere Faktoren sind viel entscheidender, um die Keimbelastung der Hände zu senken. Dazu zählt zum einen die verwendete Seife und zum anderen die Dauer des Händewaschens.

Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung macht es keinen Unterschied, ob man beim Händewaschen warmes oder kaltes Wasser verwendet. © Gudrun Krebs/imago images

Entscheidende Faktoren: Ausdauer und Seife

Um die Keimzahl an den Händen wirksam zu reduzieren, rät die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die Hände für mindestens 20 Sekunden zu waschen. Nur so kann das Risiko gesenkt werden, selbst zu erkranken oder Keime an andere weiterzugeben. Laut einer Studie der BZgA wäscht jedoch über die Hälfte der Befragten ihre Hände deutlich kürzer.

Auch die verwendete Seife spielt eine wichtige Rolle. Die darin enthaltenen Waschsubstanzen lösen Keime von der Haut. Wer Seife verwendet, tendiert zudem dazu, sich die Hände gründlicher einzureiben und abzuwaschen. Dadurch werden Keime mechanisch entfernt – auch unter kaltem Wasser.

Sollte einmal keine Seife vorhanden sein, sollten die Hände trotzdem gewaschen werden. Auch wenn Händewaschen mit Seife deutlich effektiver ist, kann sauberes Wasser zumindest einen Teil der Keime entfernen. Lediglich Keime, die sich im natürlichen Fettfilm der Haut befinden, lassen sich mit Wasser alleine kaum entfernen. Wer also Energiekosten sparen möchte, kann bedenkenlos beim Händewaschen auf Warmwasser verzichten. Noch effizienter wäre es jedoch, Stromfresser in der Wohnung richtig einzustellen. (mlh/dpa)